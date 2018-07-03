  • BIST 97.093
  • Altın 186,928
  • Dolar 4,6620
  • Euro 5,4319
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

'Avro Bölgesi’nde aşağı yönlü riskler hakim'

» »
Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümünde aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu açıkladı.
'Avro Bölgesi’nde aşağı yönlü riskler hakim'

Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumlarıAvro Bölgesi’nin ekonomik görünümünde aşağı yönlürisklerin hakim olduğunu, siyasi gerginliklerin ve korumacılığın yukarı yönlü eğilimi zayıflatabileceğini bildirdi. 

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Avro Bölgesi'ndeki büyümenin 2017'den daha yavaş bir hızda da olsa, bu yıl da devam edeceği ancak ekonomiye yönelik risklerin arttığı vurgulandı.

Bölge ekonomisinin görünümünde aşağı yönlü risklerin hakim olduğu belirtilen raporda, “Avro Bölgesi'ndeki siyasi gerginlikler ve korumacılığın yükselişi, gelecekte yukarı yönlü eğilimi zayıflatabilir.” yorumuna yer verildi.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 ve son çeyrekte de yüzde 0,5 artmasının beklendiği bildirilen raporda, büyümenin 2018’nin tamamında ise yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, ekipman ve inşaat yatırımlarının büyümenin ana unsurları olduğu ifade edildi.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, enflasyonun 2018'in son 3 çeyreğinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 2 ve yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu tahminlerin Brent petrolün varil fiyatının 75 dolar ve avro/dolar paritesinin 1,17 seviyelerinde seyredeceği varsayımına dayandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB'den ABD'ye 294 milyar dolarlık misilleme uyarısı02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:11
  • Merkel mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti01 Temmuz 2018 Pazar 13:19
  • Avusturya AB Dönem Başkanlığı’nı üstleniyor01 Temmuz 2018 Pazar 13:19
  • Merkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacak30 Haziran 2018 Cumartesi 12:28
  • Akdeniz'de 30 yıl sonra ilk kez görüldü30 Haziran 2018 Cumartesi 11:33
  • Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması örnek olmalı29 Haziran 2018 Cuma 10:45
  • İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu27 Haziran 2018 Çarşamba 15:59
  • Ünlü televizyon yıldızı seks kasetini satışa çıkarttı27 Haziran 2018 Çarşamba 15:50
  • İtalya mülteci gemisine izin verdi26 Haziran 2018 Salı 17:16
  • 'İlk uzay ülkesi' Asgardia, 'devlet başkanı'nı seçti, vatandaşlarını bekliyor26 Haziran 2018 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti