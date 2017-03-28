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Avro Bölgesi'ne acil reform çağrısı

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Avro Bölgesi'ne acil reform çağrısı
BDI Araştırma, Sanayi ve Ekonomi Politikası Başkanı Deutsch, Avro Bölgesi'nin, acil reform politikasına ihtiyaç duyduğunu, yüksek işsizliğin, insan sermayesini olarak değersizleştirdiğini söyledi.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Araştırma, Sanayi ve Ekonomi Politikası Başkanı Dr. Klaus Günter Deutsch, Avrupa ekonomisinin büyüme görünümüme ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'da ve dünyadaki yüksek politik belirsizliğe rağmen, Avrupa ekonomisinin yılın başında genel ekonomik genişleme yolunda ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Ekonomik toparlanma hızının geçen yılın sonunda yükseldiğini ve en son göstergelerin bu ivmenin 2017 yılına kadar taşındığına işaret ettiğini ifade eden Deutsch, "Ekonomik yükselişin Avro Bölgesi'nde giderek daha fazla ülkeye yayılması ve büyümenin daha geniş bir temel üzerinde olması iyi bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.

"Güçlü bir ekonomik yükseliş ufukta değil"

Deutsch, ancak bazı durumlarda çok şiddetli yapısal sorunların ve Almanya, Fransa ve İtalya da dahil olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapısal reformun uygulanmasının sekteye uğramasının ekonomik iyileşmeyi engellediğini belirterek, "gerçekten güçlü" bir ekonomik yükselişin ufukta olmadığını kaydetti. 

"Avro Bölgesi acil reform politikasına ihtiyaç duyuyor"

Deutsch, Avro Bölgesi’nin acilen reforma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avro Bölgesi, acilen istikrarlı bir reform politikasına ihtiyaç duyuyor. Sürekli olan yüksek işsizlik, insan sermayesini hızla ve kalıcı olarak değersizleştiriyor. Ürün ve hizmet pazarlarının hızla düzenlenmesi, istihdam oluşturabilir, etkilenen malların fiyatlarını düşürebilir ve eşitsizlikleri azaltabilir."

Avrupa’daki siyasi risklere de değinen Deutsch, "Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit), giderek artan korumacı eğilimler ve birkaç büyük AB ülkesinde yaklaşan seçimler gibi siyasi unsurlar, kıtada karar alma sürecini durdurmakla tehdit ediyor. Ancak Hollanda parlamento seçimlerindeki aşırılık yanlılarının gerilemesi, Fransız seçimlerine geçişte olumlu bir işaret." değerlendirmesini yaptı.

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