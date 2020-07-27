Avro tüm zamanların zirvesinde: 8 TL’yi aştı!

Dolar kuru yaklaşık bir aydır 6,84 seviyesinde kalırken, avro ise 8 lira seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda Covid-19 salgınında yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalga endişelerini güçlendirirken birçok ülke tekrar karantina uygulamalarına başladı. Dolar/TL yaklaşık bir aylık zaman zarfında 6.85 TL seviyesinde sabit duruyor. Avro kuru ise yükselişini sürdürerek bugün 8 TL’nin üzerine çıktı. Euro kuru, sabah saatlerinde 8 lira üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü, kapanışta doların satış fiyatı 6,8490 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9570 lira olmuştu.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8470 6,8480

Avro 8,0220 8,0230

Sterlin 8,7880 8,8110

ANKARA

ABD Doları 6,8240 6,8530

Avro 7,9920 8,0600

Sterlin 8,7230 8,8850

ALTIN FİYATLARI TERİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ

Altın fiyatları, dolardaki düşüş ve piyasalardaki belirsizlik nedeniyle artan güvenli liman arayışlarının etkisiyle ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak Eylül 2011'de 1.921 dolarla rekor kıran altının onsu bu sabah bu seviyeyi 1.944 doların üzerine taşıdı.

Spot altın ons başına 1,944.71 dolara çıktı ve 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Sabaha 06:15 sularında 1.944,95 doları gören altının ons fiyatı, sonrasında rekor seviyelerin bir miktar altında dengelendi. 07:55 itibarıyla altında işlemler 1.932 dolardan gerçekleştiriliyordu.

FED KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandı.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.

ABD'de bu hafta Senato'da tartışılacak yeni teşvik paketi takip edilirken, Fed'in çarşamba günü sona erecek Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor.