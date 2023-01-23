avroyannis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için çalışacağını söyledi

Rum basını, Güney Kıbrıs'ta 5 Şubat’ta yapılacak başkanlık seçiminde 3 güçlü adayından Averof Neofitu ve Nikos Hristodulidis arasındaki farkın son birkaç gün içerisinde yüzde 4’ten yüzde 1’e indiğini öne sürdü.

Gazete “yeni tamamlandığını ve nihai işlemlerinin yapıldığını” yazdığı ancak künyesini vermediği bir anketten, Nikos Hristodulidis’in seçmen desteğinin yüzde 26, Averof Neofitu’nun yüzde 25 ve Andreas Mavroyannis’in yüzde 22, hata payının + - 3 olduğunu yazdı.

Neofitu ile Hristodulidis arasındaki, birkaç gün önce yüzde 4 olan puan farkının yüzde 1’de indiğini belirten gazete, uzmanların bu hızlı değişimi; seçim tarihi yaklaştığı için seçmenlerin ilgisinin artmasına ve Hristodulidis’in aksine Neofitu’nun kemik oylara sahip olmasına bağladığını belirtti.

Gazete, şekillenecek sonuçlarla ilgili görüntünün şu anda kaygan zeminde olduğunu, seçmen ilgisinin daha yüksek olması halinde seçimlere birkaç gün kala yapılacak ölçümlerin çok daha güvenilir sonuçlar vereceğine işaret etti.

Fileleftheros, her üç adayın da kampanyalarına, seçmeni sandığa çağırarak ve zafer mesajı vererek devam ettiğini yazdı.

Habere göre Averof Neofitu, propaganda çalışmaları kapsamında dün Koruçam’ı ziyaret etti ve “ülkenin bölünmüş kalamayacağı” mesajını verdi. İlk Maronit okulunun, “siyasi babam” dediği Glafkos Klerides’in başkanlık döneminde açıldığını, aynı dönemde inisiyatif alınarak 1960 Anayasası’nda öngörüldüğü gibi dinî grupların meclisteki temsilcilerinin yasama çalışmalarında söz haklarının iade edildiğini hatırlattı.

Andreas Mavroyannis de dün “Girne-Lefkoşa göçmenleri” ile bir araya gelerek, göreve geldiği ilk günden itibaren Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için çalışacağını söyledi. 50 yıldan uzun süredir suçun kimde olduğunun tartışıldığını söyleyen Mavroyannis, “Hâlâ hainleri konuşmadık, suçluları konuşmadık. Bu ülkede yapılması gereken şey hakikatin tesis edilmesidir. Şu anda bile hainler için müze kurmakta ısrar ediyorlar” dedi.

Nikos Hristodulidis ise 5 Şubat’ta sandıktan zaferle çıkacağını, gerçek mücadelenin, yetkiyi almasıyla birlikte 1 Mart’ta başlayacağını söyledi. Hristodulidis, her kesimin temsil edileceği geniş tabanlı hükümet vaadini yineleyerek seçmeni sandığa çağırdı.