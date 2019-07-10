  • BIST 97.100
  • Altın 257,903
  • Dolar 5,7448
  • Euro 6,4450
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Avrupa, Akdeniz’deki sondaj gemileri için Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor

» »
Yavuz sondaj gemisi dün (8 Temmuz 2019) Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlamıştı
Avrupa, Akdeniz’deki sondaj gemileri için Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu’nun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.

Euronews Türkçe’nin komisyon ve konsey yetkililerinden edindiği bilgiye göre bu yaptırımlar arasında Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye olan yardım fonlarını ve kredileri kesmek de var. 

Ayrıca Strazburg’da Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nde gerçekleşecek olan 130. Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda konunun öncelikli gündeme maddesi haline getirilmesi veya toplantının iptal edilmesi seçenekleri de tartışılacak.
 

Avrupa Birliği "Endişeliyiz" demişti

Avrupa Birliği'nde yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj operasyonunun büyük endişeyle karşılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada bölgede tansiyonun yükselmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, Türkiye'nin sondaj çalışmalarının Güney Kıbrıs'ın egemenliklerini ihlal anlamına geldiğine dikkat çekilmişti.

Yavuz sondaj gemisi dün (8 Temmuz 2019) Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlamıştı.

Türkiye daha önce bölgeye Fatih sondaj gemisini de göndermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu “ Hedefimiz kayıt dışılığı önlemek"10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
  • Özersay, Cumhurbaşkanlığı'na adaylık konusunda ilk sinyali verdi10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  • KTTO'ya bir tepki de Erhürman'dan!10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
  • İnci Taşarkan yaşamını yitirdi10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
  • ABD: Türk yetkililer Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurmalı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
  • Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç ile görüştü10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
  • Lefkoşa’da araç içinde ölü bulunan kişinin Nijerya uyruklu kayıp genç olduğu tespit edildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:37
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?(10 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 10 Temmuz 2019 Çarşamba10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:22
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti