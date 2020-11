Avrupa Araştırmacılar Gecesi 2020 Kapsamında Yarın Zoom Platformu Üzerinden Webinar Gerçekleştirilecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırmacılar Gecesi 2020 kapsamında yarın 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden webinar gerçekleştirilecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapay zeka ve yeşil teknolojiler yoluyla yeni iş fırsatları yaratma konularındaki rolüne vurgu yapılacak ve AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından canlı yayınlanacak.

Webinarda Across Limits Ltd. Stratejik IT Danışmanı Dr. Steve Robertshaw, Avrupa Yeşil Düzeninin yeşil bilgi iletişim teknolojileri alanında sunabileceği fırsatlarla ilgili sunum yapacak.

Dr. Robertshaw, istihdam yaratma ve çalışanların yeni beceriler kazanması konusunda yeşil teknolojilerin sağlayabileceği potansiyelin altını da çizecek.

Kıbrıs Üniversitesi ve RISEUP Centre for Excellence’de Araştırma Görevlisi olan Dr. Ian Cole ise güneş enerjisi sistemlerindeki son araştırma ve gelişmelerle ilgili genel bilgi verecek. Ayrıca AB'nin yeni büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Düzenine özellikle vurgu yapılacak.

Avrupa Yeşil Düzeni, yeşil teknolojiler aracılığıyla ekonomiyi desteklemek, sürdürülebilir bir sanayi ve ulaşım yaratmak, kirliliği azaltmak yoluyla Avrupa'yı 2050'ye kadar iklim nötr hale getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programının toplam bütçesinin yaklaşık 590 milyon Euro olduğu, AB Mali Yardım Programının toplam bütçesinin üçte birinden fazlasının altyapı, çevre koruma, eğitim alanlarına ve AB burs programının bir parçası olarak araştırmaya tahsis edildiği belirtildi.

Yardım Programı, tarım, çevre, altyapı, sivil toplum, toplumsal gelişim, kültürel miras, telekomünikasyon, eğitim, özel sektör gelişimi, iş gücü piyasası, geçişler, trafik güvenliği, enerji, AB politikaları hakkında bilgi sağlama ve AB müktesebatına uyumun teşvik edilmesi gibi alanlarda Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınması için mali ve teknik destek sağlayarak, yeniden birleşmenin önünü açmak üzere iki toplumu ekonomik açıdan birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyor.