Avrupa basınından çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan kaybederse Türk dış politikası nasıl yol alacak?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

Avrupa basını, seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarını kaybetmesi halinde Türk dış politikasında değişim yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu masaya yatırdı.

Avrupa'dan haberlere odaklanan EURACTIV sitesinde yer alan haberde, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'in seçim süreciyle ilgili değerlendirmeleri dikkat çekti. Vacek, Türkiye'de muhalefetin seçimlerden zaferle çıkması halinde Türk dış politikasında çok büyük değişimler yaşanmasının beklenmediği yorumunda bulundu.

‘MUHALEFET, AB İLE İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYOR’

EURACTIV'e özel açıklamalarda bulunan Çek büyükelçi, muhalefetin başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geri dönüş sözü verdiğini, ayrıca AB ile ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

“Muhalefet kazanacağı zaferin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir gelişme olacağını düşünüyor” diye konuşan Vacek, buna karşın Türk dış politikasında çok büyük yön değişimi beklenmemesi gerektiğini savundu. “Türk siyasetinin temel dış vektörlerinde muhalefet partileri de büyük bir dönüşüm öngörmüyor” diyen Vacek, “Türkiye çok farklı olmayacak. Büyük ülkeler bir yılda değişmez” yorumunu yaptı.

Çek diplomat ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs sorunu, Suriye'yle ilişkiler başlıklarında da Türkiye'den ani değişiklikler beklemediğini kaydederek “Elbette muhalefet partileriyle de temas halindeyiz. Mevcut iktidardan bazı farklar var ama bunlar çok temel düzeyde değil” ifadelerini kullandı.