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Avrupa Birliği, 14 ülkeyle sınırlarını açtı...Türkiye lisede yok

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Avrupa Birliği, 14 ülkeyle sınırlarını açtı...Türkiye lisede yok
Avrupa Birliği, 14 ülkeyle sınırlarını açtı...Türkiye lisede yok

Avrupa Birliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19)  nedeniyle kapattığı dış sınırlarını öncelikli olarak hangi ülkelere açacağına dair nihai listeyi resmen açıkladı. Türkiye, salgın açısından ‘güvenli’ addedilen ve seyahat uyarısı kaldırılan ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve ABD’ye yönelik seyahat uyarısı da kaldırılmadı. Avrupa Konseyi’nin açıkladığı karara göre AB, 1 Temmuz’dan (yarın) itibaren şu 14 ülkeyi ‘güvenli ülkeler’ listesine alarak sınırlarını zaruri olmayan seyahatler için de resmen açıyor:

AB ülkelerinin sınırlarını açtığı ülkeler şöyle: Sırbistan, Karadağ, Cezayir, Tunus, Fas, Yeni Zelanda, Avustralya, Ruanda, Kanada, Gürcistan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Uruguay.

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