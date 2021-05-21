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Avrupa Birliği Aşı Pasaportu Üzerinde Anlaştı

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Avrupa Birliği (AB), aşı pasaportu olarak bilinen "AB Dijital Covid Sertifikası" üzerinde anlaşma sağladı.
Avrupa Birliği Aşı Pasaportu Üzerinde Anlaştı

Avrupa Birliği (AB), aşı pasaportu olarak bilinen "AB Dijital Covid Sertifikası" üzerinde anlaşma sağladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerde uzlaşıya varıldığını açıkladı.

AB Dijital Covid Sertifikası ilk olarak planlanan 'dijital yeşil sertifika'dan farklı olarak kart halinde taşınabilecek ve üzerinde QR kodu bulunacak.

Leyen, “AB Dijital Covdi-19 Sertifikası, AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması yolunda önemli bir yapı taşı olacaktır” ifadelerini kullandı.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anlaşmamız var. Parlamento, Konsey ve Komisyon müzakerecileri, salgın sırasında seyahati daha kolay ve daha güvenli hale getirecek olan AB Dijital Covid-19 Sertifikası teklifi üzerinde gayri resmi bir anlaşmaya vardılar” ifadelerine yer verildi.

KISITLAMASIZ SEYAHAT EDİLEBİLECEK

AB tarafından uzlaşmaya varılan AB Dijital Covid-19 Sertifikası’nda ise, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin ise antikor seviyesini ve Covid-19 test sonuçlarını içeren bilgiler yer alacak.

Kağıt veya dijital format halinde ve ücretsiz olacak olan AB Dijital Covid-19 Sertifikası sayesinde AB tarafından onaylı Covid-19 aşıları olmuş kişiler, kısıtlamasız seyahat edebilecek.

Öte yandan şu ana kadar AB tarafından, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson Covid-19 aşılarına onay verilmişti.

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