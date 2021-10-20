Avrupa Birliği doğal gaz tedarik sorununu çözmeye çalışıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal doğal gaza aşırı bağımlı olduklarını ve bunun zafiyete dönüştüğünü belirterek, AB'nin, gaz tedarikçilerini çeşitlendirmesi ve temiz enerjiye geçişi hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal doğal gaza aşırı bağımlı olduklarını ve bunun zafiyete dönüştüğünü belirterek, AB'nin, gaz tedarikçilerini çeşitlendirmesi ve temiz enerjiye geçişi hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Enerji fiyatlarındaki artışın bütün dünyayı etkilediğini belirten von der leyen, "Bu konuda AB'nin özel bir durumu var. Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız. Bu bizi zayıf hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin, gaz tedarikçilerini çeşitlendirmesi ve temiz enerjiye geçişi hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların bu konuya hızlı müdahale edilmesini beklediğini ifade eden von der Leyen, önceliklerinin yoksul ailelere ve işletmelere yardım sağlamak olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, AB kuralları uyarınca üye ülkelerin enerji fiyatlarındaki artış karşısında kamu yardımı verebileceklerini, tüketicilere yönelik hedefli destekler ve enerji vergilerinde kesinti gibi tedbirleri hızla hayata geçirebileceklerini kaydetti.

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"Yeni gaz tedarikçileri ile temasa geçeceğiz"

AB Komisyonu'nun enerji piyasalarında spekülasyonu bitirmek için harekete geçeceğine işaret eden von der Leyen, elektrik piyasasının işleyişini değerlendireceklerini ve yeni gaz tedarikçileri ile temasa geçeceklerini bildirdi.

Von der Leyen, stratejik gaz rezervi oluşturma ve ortak gaz alım ihtimalini de değerlendirdiklerini, yenilenebilir yatırımları hızlandırdıklarını belirtti.

Son dönemde küresel düzeyde ekonomik toparlanmanın başlaması, dünya genelinde doğal gaz talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükseldi.

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Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı, son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde artış kaydetti. Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde elektrik üretiminin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını zorunlu olarak yükseltti. Doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatları da hızla tırmandı.

Kış aylarının gelmesiyle Avrupa ülkelerinde doğal gaz talebi ve elektrik fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.

AB üyesi ülke liderleri, 21-22 Ekim'de Brüksel'de düzenleyecekleri AB Liderler Zirvesi'nde enerji fiyatlarındaki artışı da görüşecek.