Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle iki TPAO çalışanını yaptırım listesine aldı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarını uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle gündemine alan Avrupa Birliği, bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarını uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle gündemine alan Avrupa Birliği, bu çalışmalara dahil olan iki kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

27 Şubat'ta yayımlanan Avrupa Konseyi kararlarında, Konsey'in 11 Kasım 2019'da aldığı "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki izinsiz arama aktiviteleri karşısında önleyici adım atma" ve 12 Aralık 2019'da aldığı Kıbrıs'a destek olma kararları hatırlatıldı.

Bu kararlar kapsamında Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na yaptırım uygulanması kararı verildiği duyuruldu.

Buna göre Akalın ve Namoğlu'na Avrupa Birliği ülkelerine giriş yasağı kondu ve bu ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. Avrupa Birliği'ne bağlı kişilerin veya kurumların da bu iki ismin ulaşabileceği fonlara katkıda bulunması yasaklandı.

Kararda, TPAO'nun Yönetim Kurulu üyesi, Başkan Yardımcısı ve Keşif, Araştırma-Geliştirme ve Bilgi Teknolojileri Departmanları'nın başındaki Mehmet Ferruh Akalın'ın, bu görevleri kapsamında TPAO'nun denizde hidrokarbon araştırma faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan sorumlu olduğunu; bunların arasında Güney Kıbrıs'taki hükümetin onay vermediği faaliyetlerin de yer aldığı belirtiliyor.

Faaliyetlerin hangi gemi tarafından hangi tarihlerde yürütüldüğü dört başlık altında sıralanıyor:

"Temmuz-Eylül 2019 arası Yavuz adlı sondaj gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin karasularında;

"Yine Yavuz'un, Ekim 2019-Ocak 2020 arası Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Mısır'la yapılan anlaşmayla sınırlandırılmış, Birleşmiş Milletler'e bildirilmiş münhasır ekonomik bölgesinde;

"Kasım 2019'dan bu yana Fatih adlı sondaj gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde;

"Fatih'in Mayıs-Kasım 2019 arasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği münhasır ekonomik bölgesinin batısında yürüttüğü faaliyetler."

Ali Coşkun Namoğlu'nun da TPAO'nun Keşif Departmanı'nın yardımcı direktörü olduğu, bu sebeple onun da sondaj faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi ve uygulanmasında sorumluluğu olduğu belirtiliyor.

Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin faaliyetleri aynı ifadeler ve aynı sırayla Namoğlu kararının altında da yer alıyor.