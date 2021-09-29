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Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Güney Kıbrıs2'ta

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Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un, Güney Kıbrıs’a dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yetkililerle bir araya geldiği ve Purnara’daki mülteci kabul merkezini ziyaret ettiği belirtildi. 
Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Güney Kıbrıs2'ta

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un, Güney Kıbrıs’a dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yetkililerle bir araya geldiği ve Purnara’daki mülteci kabul merkezini ziyaret ettiği belirtildi. 


Alithia gazetesi Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un dün gerçekleştirdiği temaslara ve ziyaretlere geniş yer verdi. 


Habere göre, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve diğer yetkililerle bir araya geldi. 


Gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlayan Johansson, Türkiye’ye iki hafta içerisinde yapacağı ziyaret kapsamında, Güney Kıbrıs ve İtalya’ya gelen düzensiz göçmen konusunda Türkiye ile ortak bir zeminin bulunmasını temenni ettiğini açıkladı.


AB’nin mülteci konusunda Türkiye ve Beyaz Rusya karşısındaki farklı politikasının sorulması üzerine arada önemli farklar bulunduğunu söyleyen Johansson, Türkiye ile olan ilişkilerde birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını ancak bu ilişkilerin arttığı ve daha iyi olan bir dönemde olduklarını belirtti. Johansson, bu nedenden dolayı mülteci konusunda yüksek düzeydeki bir diyaloğa yeniden başlama konumunda olduklarını ifade etti. 


Johansson “Türkiye’den özellikle Kıbrıs ve İtalya’ya yönelik düzensiz mültecilerin gelişlerinin önüne geçilmesi için ortak bir zemin bulunmasını umalım” ifadesini kullandı.


Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınının engellenmesi için Frontex’in neden devreye koyulmadığı şeklindeki bir soru üzerine Johansson, Frontex’in Güney Kıbrıs’ta mevcut olduğunu ve iyi iş yaptığını ancak sadece iç sınırları koruyabildikleri Yeşil Hat’ta kullanılmaması nedeniyle bazı kısıtlamalar bulunduğundan söz etti.


Johansson sözlerinin devamında, Avrupa Komisyonu ve birimlerinin, Güney Kıbrıs’a yönelik desteği güçlendirdiğini, geri göndermeler olduğu zaman diğer üye ülkelerin destek ve dayanışmasına gerek olduğunu kaydetti. Johansson, mülteciler ve siyasi sığınma konusunda yeni anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 


NURİS 
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise yaptığı açıklamada,Türkiye’nin sistematik olarak KKTC üzerinden yasa dışı göçmen gönderdiğini, KKTC makamlarının yasa dışı göçmenleri engellememekle birlikte buna yönelik teşviklerde bulunduğunu iddia ederek, bu durumum çok ciddi bir sorunu teşkil ettiğini savundu.


Nuris, Güney Kıbrıs’ın denizden gelişleri engellemek için liman polisinin güçlendirilmesini ileriye götürdüğünü, Yeşil Hat’tan geçişlerin engellenmesi için ise tel örgülerin yerleştirildiğini, devriye ve gözetim teknolojisinin uygulandığını ifade etti. 


Son dönemlerdeki siyasi sığınma süreçlerinde kaydedilen ilerleme konusunda Johansson’a bilgi verdiklerini söyleyen Nuris, bu yıl I Ocak itibarıyla uygulanan yeni siyasi sığınma politikasıyla birlikte 8 bin 500’ü aşkın başvuruyu inceleyip, 7 bini aşkın başvuruyu ret etmeyi başardıklarını ifade etti. 


Nuris, ret edilen 7 bin kişiden sadece 300 tanesinin geldikleri ülkelere gönderildiğini belirtti.


DRAKU İLE DE BİR ARAYA GELDİ 
Gazete, Johansson’un Rum Adalet Bakanı Stefi Draku ile de bir araya geldiğini ve yargı reformu, yolsuzluklara karşı yasal çerçeve ve yasa tasarılarının oylanması konularını ele aldığını yazdı.


Gazete, Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Johansson’un görüşme sırasında polis işbirliği, EUROPOL’ün rolü, çocukların internet üzerinden cinsel istismarı, polis ve yargı konularında üye ülkelerin bilgi paylaşım sistemleri üzerinde durduğunu yazdı.


Habere göre, Rum Adalet Bakanı Draku ise, görüşme sırasında bakanlığın hedef ve vizyonu konusunda bilgi verirken önceliklerinin yargı reformu, yolsuzluğa karşı yasal düzenlemeler olduğunu ifade etti. 


Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Johansson’un temaslarını “Komiser Geldi, Dinledi, Söz Verdi” başlığı altında verirken, mültecilerin geri gönderilmesi süreçlerine yardımcı olması için AB’den bir ekibin Güney Kıbrıs’a gönderilmesi konusunda Johansson’dan teyit alındığını yazdı.

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