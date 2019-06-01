Avrupa Birliği İlişkileri Yakın Doğu Üniversites'inde irdelendi

Avrupa Birliği entegrasyonunun başlangıç noktası “Schuman Deklerasyonu” ile başlayan ve günümüzde dünyada istikrar, barış ve refahın sembolü olarak görülen Avrupa Birliği’nin kuruluşunu kutlamak amacıyla düzenlenen Avrupa Günü etkinliği Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, iki farklı sunumun yer aldığı etkinlikte, Milletvekili ve Meclis AB Uyum Komitesi Başkanı ve AKPA üyesi Armağan Candan davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören etkinlikte, Armağan Candan yaptığı konuşmasında, Avrupa Birliği’nin tüm dünyada entegrasyonun kaynağı olduğuna ve Avrupa entegrasyonunun faydalarının hatırlanması gerektiğine dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs’ın AB dışında kalmasından dolayı yaşanan zorluklara değinen Candan, AB ile uyum sürecinde neler yapmaya çalıştıklarını ve bu bağlamda Meclis’te 26 yasa ve yüzden fazla mevzuat geçirdiklerinin altını çizdi.

AB Burs Kriterleri ve AB Yardım Programı Hakkında Bilgiler Paylaşıldı…

Etkinlik kapsamında daha sonra AB Bilgi Merkezi’nden Pembe Menteş ve Derya Tangül tarafından öğrencilere, AB Bilgi Merkezi’nin ve Avrupa Birliği’nin proje ve burs olanaklarından bahsedildi. Öğrencilere, hangi konularda yardımcı olabilecekleri, ne tür kaynak ve iletişim ağlarının bulunduğu aktarıldı.

Kuzey Kıbrıs toplumuna AB Yardım Programı kapsamında sağlanan kırsal kalkınma, sivil toplum, çevre, burs programları ve küçük ve orta boyutlu işletmelere yapılan yardımlar ile ilgili bilgiler verilen etkinlik sonunda, katılımcılara Avrupa Birliği’nin gençlik, göç, vatandaşlık hakları ve diğer farklı programları ile ilgili çeşitli materyaller dağıtıldı.