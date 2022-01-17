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Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2.6 Milyon Euro’luk bağışta bulundu

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Avrupa Birliği (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2.6 Milyon Euro’luk bağışta bulundu.
Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2.6 Milyon Euro’luk bağışta bulundu

Avrupa Birliği (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2.6 Milyon Euro’luk bağışta bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2,6 milyon Euro'luk mali katkısı için Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür edildi.

Açıklamada, AB’nin, 2006 yılında faaliyetlerinin başlamasından bu yana Komiteye 33,3 milyon Euro katkıda bulunan açık ara en büyük bağışçı olduğu hatırlatıldı. Bu yıl, bu fonların, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini” destekleyeceği de belirtildi.

Şimdiye kadar Kıbrıs’taki her iki toplumdan 1023 kayıp kişinin kimliği tespit edildiği ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildiği ifade edilen açıklamada, Komite’nin, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güvendiği kaydedildi.

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