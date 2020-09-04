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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye için sopa ve havuç yaklaşımı belirleyeceğiz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael, 24-25 Eylül'de yapılacak zirvede Türkiye için bir "havuç ve sopa" yaklaşımı belirleyeceklerini söyledi. 

Avrupalı haber ajanlarına açıklamalarda bulunan Michel, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak, "Dış politikamız için gerekli araçları belirleyeceğiz; bir havuç ve sopa yaklaşımı. Yani ilişkileri iyileştirmek için hangi araçları kullancağımızı, eğer bize saygı gösterilmezse hangi araçları kullanacağımızı seçeceğiz" dedi. Michel, "Bize saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Zirveden önce Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'yı ziyaret edecek olan Michel, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin ve NATO üyelerinin katılacağı bir uluslararası konferans düzenlenmesini de önerdi. Michel, bu konferansta Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları, enerji, göç ve güvenlik gibi konuların konuşulabileceğini ifade etti.

Michel, Türkiye'ye karşı ne tür adımlar atılabileceğiyle ilgili detay paylaşmadı.

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