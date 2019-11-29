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Avrupa Birliği Konseyi’nden Kızılyürek’e cevap: Türkçe’nin Avrupa Dili olması meselesi gündemimize hiç gelmedi!

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda çalışmaya başlaması ile birlikte ilk iş olarak Türkçe dilinin Avrupa Birliğinin resmi çalışma dilleri arasında yer alması için girişim başlattı.
Avrupa Birliği Konseyi’nden Kızılyürek’e cevap: Türkçe’nin Avrupa Dili olması meselesi gündemimize hiç gelmedi!

 Konuyu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda gündeme getiren Kızılyürek, Genel Kurul’daki ilk konuşmasına  ‘Benim ana dilim Türkçe, milletvekili olduğum Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dilinden biri, ancak size bu dilde hitap edemiyorum, çünkü Türkçe Birliğin resmi dili değil’ sözleri ile başladı.

 

Konuya derinlemesine eğilen AP Üyesi Kızılyürek, eş zamanlı olarak AB Konseyi’ne ve Avrupa Komisyonu’na yönlendirdiği yazılı soruda; Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na mektubunda belirttiği gibi, Türkçenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk defa Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların oylarıyla bir Kıbrıslı Türk AP üyesi seçildiğini ve AB’nin Kıbrıslı Türk yurttaşlarının, anadilleri olan Türkçenin de AB’nin resmi dilleri arasına katılmasını sabırsızlıkla beklediğini vurgulamış ve sormuştu;

 

‘Türkçenin Avrupa resmi dilleri arasına katılmasını hızlandırmak için ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?’

 

AP Üyesi Niyazi Kızılyürek’in sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Lisanlarının AB Konseyi’nin yetkisinde olduğunu, AB Konseyi’nin oybirliği ile karar almasını gerektiren bu konuda, Komisyonu’nun söz sahibi olmadığını belirtti.

 

Avrupa Birliği Konseyi ise Juncker’in cevabını doğruladı ve bu konunun Avrupa Birliği Konseyi’nin gündemine hiçbir zaman getirilmediğini açıkladı.

 

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in 17 Şubat 2016 tarihli mektubuna Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Hollanda Dışişleri Bakanı cevap v

 

ermiş ve Türkçe ile ilgili hazırlıkları Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu ile konuşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

 

AB Konseyi’nin Kızılyürek’e verdiği cevaptan, bu hazırlıklara hiç başlanmamış olduğu ve konunun Konsey’in gündemine resmen getirilmediği ortaya çıkmıştır. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’ne Anayasa’da belirtilen iki resmi dilden biri olan Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin dilleri arasında yer alması için harekete geçmesi ve konuyu AB Konseyi gündemine taşıması için çağrıda bulunur.                

 

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