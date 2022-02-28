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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Avrupa Birliği, Moskova’nın doğal gazı kesmesinden endişe ediyor

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Avrupa Birliği enerji için büyük oranda Rusya’ya bağımlı. Moskova da bu ticaret sayesinde önemli miktarda para kazanıyor.
Avrupa Birliği, Moskova’nın doğal gazı kesmesinden endişe ediyor

Bu iki gerçek de Ukrayna krizinden bağımsız düşünülemez.

Brüksel, Ukrayna’nın işgalinin ardından Kremlin’e büyük yaptırımlar uyguladı.

Hafta sonu Rusya Merkez Bankası’nı hedef alan, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ve Ukrayna’ya silah gönderilmesine olanak sağlayan kararlar alındı.

Fakat Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattının onay sürecini dondurması haricinde Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’dan gaz tedarikinde bir değişiklik kararı almadı.

Avrupa’da enerji fiyatları halihazırda yüksek. Arzın daha da azalması fiyatları uçurur. Bunu Vladimir Putin de biliyor.

Brüksel şimdi Rusya’nın gaz tedarikini kısarak veya durdurarak yanıt vermesinden endişe ediyor.

Rusya’ya bağımlılığı azaltıp enerji güvenliğini sağlamak Avrupa Birliği yöneticilerinin en büyük öncelikleri arasında.

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