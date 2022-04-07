Avrupa Birliği: Rusya’ya yaptırım bugün-yarın başlayabilir

Avrupa Birliği (AB) dış politika temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya karşı kömür ithalatına yasak getirilmesini de kapsayan beşinci tur AB yaptırımlarına dair bugün ya da yarın anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) dış politika temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya karşı kömür ithalatına yasak getirilmesini de kapsayan beşinci tur AB yaptırımlarına dair bugün ya da yarın anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Borrell, NATO toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada yaptırımlarda anlaşmaya varılmasına dair “Belki bugün öğleden sonra ya da en geç yarın” ifadelerini kullandı ve Rusya’ya petrol ambargosunun Pazartesi ele alınacağını ekledi.