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Avrupa Birliği savunma bakanları toplandı

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Avrupa Birliği savunma bakanları, AB'nin güvenlik ve savunma alanlarında güçlendirilmesini, somut projeleri, başta ABD ile olmak üzere üçüncü ülkelerle iş birliği konularını ele almak için bir araya geldi.
Avrupa Birliği savunma bakanları toplandı

Avrupa Birliği savunma bakanları, AB'nin güvenlik ve savunma alanlarında güçlendirilmesini, somut projeleri, başta ABD ile olmak üzere üçüncü ülkelerle iş birliği konularını ele almak için bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Bugün ilk olarak Avrupa Savunma Ajansının (EDA) projelerine katılım imkanı verecek idari düzenlemenin görüşülmesi için yetki onayı vereceklerini söyleyen Borrell, "Bu ABD'nin isteğiydi. Umarım bugün bakanlar, müzakerelerin başlaması için yetkilendirme üzerinde anlaşacaklar." diye konuştu.

Borrell, bugün ayrıca Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine yenilerinin eklenmesini onaylayacaklarını, böylece proje sayısının 60'a çıkacağını kaydetti.

Söz konusu projelerin birkaç sene içinde somut sonuçlar doğuracağını belirten Borrell, bunları "Avrupa savunmasına yeni bir adım" olarak niteledi.

AB Temsilcisi, "Bugün, PESCO misyonumuzu, özellikle Sahel'deki Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) misyonlarımızı ve üçüncü ülkelerle ortaklığımızı nasıl daha etkili hale getirebileceğimizi konuşacağız." dedi.

NATO Genel Sekreteri de katılacak

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki geniş çaplı yığınağına dair bir soru üzerine Borrell, gündemde bu konunun yer almadığını ancak üye ülkelerin bunu dile getireceğinden ve toplantı çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile öğle yemeğinde konunun gündeme geleceğinden emin olduğunu kaydetti.

Savunma bakanlarının bugünkü toplantıda Borrell tarafından hazırlanan ve AB'nin savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefine ilişkin çerçeveyi belirleyen "Stratejik Pusula" belgesini değerlendirmesi de bekleniyor.

Belge, "AB'nin karşılaştığı sınamalar, AB ülkelerinin nasıl ortak hareket edebileceği, Avrupa'nın etkisini nasıl kullanabileceği ve artırabileceği" sorularına yanıt niteliği taşıyor. Belgede "hızlı intikal kuvveti" oluşturulması, düzenli tatbikatlar yapılması, üçüncü ülkelerle karşılıklı çıkara dayalı iş birlikleri gibi öneriler yer alıyor.

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