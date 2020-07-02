Avrupa Birliği seyahat yasaklarını kaldırdı, hangi ülke vatandaşları AB'ye girebiliyor?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aldığı ortak kararla Covid-19 sonrası normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz'da Schengen dışındaki 15 ülkeye daha sınırlarını açtığını açıkladı.

Buna göre Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Cezayir, Gürcistan, Karadağ, Fas, Rwanda, Sıbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay ve Çin vatandaşları AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Listede Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ise yer almadı.

AB Komisyonu yetkilileri söz konusu listenin her iki haftada bir yenileneceğini belirterek seyahat sınırlamasının hızla kaldırılacağını da sözlerine ekledi.

Başta Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere birçok AB ülkesi 15 Haziran'da seyahat yasaklarının büyük bir kısmını kaldırdığını açıklamıştı.

Peki 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'daki seyahat yasaklarıyla ilgili son durum ne oldu?

Avrupa Birliği (AB)

AB genelinde 15 Haziran'dan itibaren Schengen sınırları içerisinde seyahat yasağı tamamen kaldırıldı. Birçok AB ülkesi yurt dışı seyahat yasaklarını büyük ölçüde gevşetirken, bazı ülkere tavsiye niteliğinde gidilmemesi uyarısında bulunuldu.

Seyahat yasakları ve tavsiyeleriyle ilgili kararlar 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve yasağın devam ettiği ülke isimleri 15 günde bir güncellenecek.

Türkiye

Türkiye herhangi bir ülkeye seyahat yasağı uygulamıyor. Hükümet sadece İran ile olan kara sınırlarını kapalı tutuyor. Havaalanlarında vücut ısısı ölçümü ve dezenfekte turnikesi gibi uygulamalar mevcut.

Şüpheli görülen bazı yolcular ise sağlık ekipleri kontrolünde Covid-19 testi için hastaneye götürülebiliyor. Seyahatlerde ve havaalanlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Almanya

Almanya 15 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği ülkeleriyle İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç'e seyahat yasağını kaldırdı.

Berlin hükümeti AB sınırları ve Schengen dışına seyahat yapılmaması uyarısını ise 31 Ağustos'a kadar uzattı. Ancak bununla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Yurt dışından Almanya'ya gelecek olan yolcularınsa 15 gün kişisel karantinaya girme zorunluluğu bulunuyor.

Avusturya

Avusturya ilk olarak 4 Temmuz'da Almanya, İsviçre, Lihtenştayn, Slovakya, Slovenya, Macaristan ve Çekya gibi ülkelere sınırlarını açmıştı.

16 Haziran'da İtalya'ya uygulanan yasak kaldırılırken, ülke vatandaşlarına Lombardiya bölgesine gitmeme uyarısı yapıldı.

1 Temmuz itibariyle AB ülkelerine seyahat yasaklarını kaldıran Viyana yönetimi İsveç, Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerin vatandaşlarına sağlık sertifikası ve kişisel karantina gibi uygulamaları devam ettiriyor.

Schengen dışındaki ülkelerin vatandaşlarınınsa Avusturya'ya hava yoluyla giriş yasağı hala devam ediyor.

Arnavutluk

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta seyahat yasakları 15 Haziran'da kaldırılmıştı. Şu anda tüm AB üyesi ülkelerin vatandaşları Arnavutluk'a girebiliyor.

Arnavutluk'a Almanya, İtalya, Türkiye, İngilter, Avusturya ve Yunanistan üzerinden doğrudan uçuşla gidilebiliyor.

Uçaktan inen tüm yolcuların dezenfekte turnikelerine girmeleri ve vücut ısılarının ölçülmesi şartı bulunuyor. Ayrıca vücut ısısı 37.5 dereceden fazla çıkan yolcular, havaalanlarındaki doktor muayenehanelerine yönlendiriliyor.

Belçika

Belçika, AB'ye üye ülkelerle birlikte İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç'e seyahat yasağını kaldırdı. Ülkeye girenlere karantina ya da sağlık sertifikası gibi uygulamalar bulunmuyor.

1 Temmuz'dan itibaren AB ve Schengen sışına olan seyahat yasakları da kaldırıldı.

Danimarka

Danimarka neredeyse tüm AB ülkelerine sınırlarını açtı. Sadece İsveç ve Portekiz'e seyahat yasağı bulunuyor. Diğer ülkelerin seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bir çalışması var.

Kopenhang hükümeti her hafta seyahat kısıtlaması yaptığı ülkelerin listesini güncelliyor.

​Fransa

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 30 bin vatandaşını kaybeden Fransa'da AB ülkelerine ve Andorra, İzlanda, Lihtenştayn, Monaco, Norveç, San Marino, İsviçre ve Vatikan'a seyhat kısıtlaması bulunmuyor.

Bu ülkelerden gelenlere sağlık sertifikası ya da kişisel karantina gibi uygulamalar yapılmıyor. Ancak İspanya ve İngiltere'den gelenlere zorunlu olmasa da kişisel karantina yapması öneriliyor.

Hollanda

Amsterdam hükümeti 1 Temmuz'dan itibaren İngiltere dahil olmak üzere AB ülkelerine seyahat yasağı uygulamasını kaldırdı. AB dışına zorunlu olmayan seyahat sınırlaması da şu anda uylamadan kalktı.

Ancak İngiltere ve İsveç'ten Hollnada'ya gelenlerin 15 gün kişisel karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor. Bunun yanında havaalanı ve kamu kurumları gibi alanlarda maske kullanma, el yıkama ve sosyal mesafe gibi zorunlu kurallar yer alıyor.

İngiltere

Salgına karşı uyguladığı 'başarısız' strateji nedeni ile eleştirilen Londra yönetimi 8 Haziran'dan bu yana sınırlarını tüm dünya ülkelerine açtı.

Ancak İngiltere'ye gelen yolcular 14 gün kişisel kartantinada kalmak zorunda. İrlanda vatandaşları bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanı ve doktorsanız İngiltere'ye girişlerde irtibat numarası, ev adresi gibi bazı bilgiler paylaşmanız gerekebiliyor. Londra hükümeti kişisel karantina uygulaması kapsamı dışına alınacak ülke vatandaşlarını 5 temmuz'dan itibaren kademeli olarak açıklayacağını duyurdu.

İspanya

Salgından Avrupa'da en ağır etkilenen ülkelerden İspanya'da 16 Mart'ta sınırların kapatılması kararı alınmıştı. Ancak Madrid yönetimi, 15 Haziran'dan itibaren AB ülkelerine ve İngiltere'ye sınırlarını açtığını duyurdu.

Ülkeye giren yolcular kişisel karantina uygulamak zorunda değil. İspanya, Avrupa dışından gelecek yolculara seyahat yasağı sınırlaması konusunda AB Konseyi'nin kararlarına uyma kararı aldı.

18 Mart'ta komşu İtalya, Almanya, Fransa ve Avusturya ile hava trafiğinde kısıtlamalara gidildi. Üçüncü ülke vatandaşlarının vizeleri ise askıya alındı. 25 Mart'tan beri sınır kısıtlamaları tüm Schengen ülkelerine genişletilmiş durumda. Bu tarihten itibaren İsviçre'nin hava ve kara kapıları kendi vatandaşları ve Liechtensteinlılar ve geçme izni bulunan kişiler dışındaki herkese kapalı durumda. Bununla birlikte ülkeye giriş yapan vatandaşlardan karantinada kalmaları istenmiyor.

İspanya'nın ardından salgının en fazla can aldığı ülkede Roma yönetimi sınırların 3 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden gelen turistlere açılacağını açıkladı. İtalya'da bugüne kadar zorunlu olan karantina da yabancı ziyaretçilere artık uygulanmayacak. Bununla birlikte salgının seyrine göre alınan kararlarda değişikliklere gidilebilecek.

İsviçre

İtalya

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 31 Mayıs'tan itibaren 3 aşamada seyahat yasaklarını hafifleteceklerini açıklamıştı.

15 Haziran'da AB ülkelerine seyahat yasakları kaldırıldı. AB ülkelerinden sadece Atina ve Selanik'e yapılan uçuşlara izin verilirken bu yasak da 1 Temmuz itibariyle kalkmış durumda.

Deniz yoluyla yapılan her türlü seyahat de yine 1 Temmuz'dan itibaren serbest bırakıldı.