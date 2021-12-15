Avrupa Birliği: Türkiye uzaklaşmaya devam ediyor

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gerilim devam ederken, AB Genel İşler Konseyi dün gece alınan kararları duyurdu.

Türkiye’nin AB’ye giriş müzakerelerinden uzaklaşmaya devam edildiğinin belirtildiği kararda, “AB Konseyi, Türkiye’nin AB’den giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not ediyor” ifadesi kullanıldı.

“YENİ FASIL AÇILMASI YA DA KAPANMASI GÜNDEMDE YOK”

Aynı metinde, Türkiye ile müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da kapanmasının ise gündemde olmadığı kaydedildi.

Konsey ayrıca Türkiye’ye de uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini düzeltmesi ve tehditlerini bir kenara bırakması istenirken, bütün AB üyesi ülkelerin kıta sahanlığına, hava sahalarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Konsey ayrıca, müzakerelerin devam etmesi için Türkiye’nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini de duyurdu.