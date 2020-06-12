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Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarilarini Görüşen Komite Hal Yasa Tasarisini Görüşmeye Devam Etti

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Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarilarini Görüşen Komite Hal Yasa Tasarisini Görüşmeye Devam Etti
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarilarini Görüşen Komite Hal Yasa Tasarisini Görüşmeye Devam Etti

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner başkanlığında toplandı.              

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “Hal Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.  Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. 

“Hal Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;  malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları,  Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen ‘Hal Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Laboratuvarı, AB Koordinasyon Merkezi, Genel Tarım Sigortası Fonu, Cypruvex, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği, Marketler Birliği, Süpermarket İşletmecileri Platformu, Organik Üreticiler Birliği, Mormenekşe Enginar Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali  ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. 

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