Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Hal Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı. Komite toplantısına ayrıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak katılan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Devlet Laboratuvarı, AB Koordinasyon Merkezi, Toprak Ürünleri Kurumu, Rekabet Kurulu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği ve Gıda Mühendisleri Odası’ndan yetkililer de konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.