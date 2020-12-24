Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladığı bildirildi.
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.
Buna göre İngiltere, AB Tek Pazar'dan ve Gümrük Birliği'nden 31 Aralık'ta çıkacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Tüm kırmızı çizgilerimizi korumayı başardık. Anlaşmada AB Adalet Divanı'nın rolü olmayacak" dedi.
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