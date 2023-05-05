  • BIST 4.453,24
  • Altın 1278.59
  • Dolar 19.4958
  • Euro 21.5098
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Avrupa Birliği Yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesini Ziyaret Etti

» »
Avrupa Birliği Yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesini Ziyaret Etti
Avrupa Birliği Yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesini Ziyaret Etti

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa başkanlığındaki heyeti kabul etti. Ziyarette Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcisi Betül Atasayan Gülseven’de hazır bulundu.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kabulde Direktör Rozsa, Başkan Hüseyin Amcaoğlu’nu yeni görevi için tebrik ederek başarılar diledi.

Kabulde Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi hakkında bilgi vererek; yapılan çalışmalardan ve ileriye dönük projelerden bahsetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sterlin 24,80, dolar 19,80, euro 21,85 TL'den işlem görüyor05 Mayıs 2023 Cuma 09:43
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı05 Mayıs 2023 Cuma 09:15
  • Telekomünikasyon Dairesi: Hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri kesilecek05 Mayıs 2023 Cuma 09:06
  • Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintileri yaşanacak05 Mayıs 2023 Cuma 08:53
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı! 2 Yaralı05 Mayıs 2023 Cuma 08:51
  • Mesajınız var.. 5 Mayıs Cuma 202305 Mayıs 2023 Cuma 08:46
  • Ya hakkımızı verin ya da helal değil hakkımız size !!!05 Mayıs 2023 Cuma 07:30
  • CTP, AB Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul etti04 Mayıs 2023 Perşembe 21:01
  • HADO'nun Taşucu-Girne deniz otobüsü seferleri pazartesi başlıyor04 Mayıs 2023 Perşembe 20:43
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Birliğimiz gücümüzdür04 Mayıs 2023 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti