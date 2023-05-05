Avrupa Birliği Yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesini Ziyaret Etti

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa başkanlığındaki heyeti kabul etti. Ziyarette Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcisi Betül Atasayan Gülseven’de hazır bulundu.
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kabulde Direktör Rozsa, Başkan Hüseyin Amcaoğlu’nu yeni görevi için tebrik ederek başarılar diledi.
Kabulde Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi hakkında bilgi vererek; yapılan çalışmalardan ve ileriye dönük projelerden bahsetti.
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