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Avrupa Birliği'den Golan Tepeleri açıklaması: Tanımıyoruz

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Avrupa Birliği Sözcüsü, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanınmadıklarını açıkladı.
Avrupa Birliği'den Golan Tepeleri açıklaması: Tanımıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın"Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak görme zamanının geldi" açıklamasına Avrupa Birliği'nden sert tepki geldi. AB, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan AB sözcüsü, "Avrupa Birliği'nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'un Golan tepeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan tepki çekecek bir açıklama yapmıştı. Trump şöyle demişti:

"52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir"

Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail devleti ve bölgesel istikrar açısından kritik anlamda stratejik ve güvenlik önemi bulunduğunu iddia etmişti.

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