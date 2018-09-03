Avrupa Birliği’nden İngiltere’nin Brexit planına veto

Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ticaret anlaşması teklifine kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

29 Mart 2019’da AB’den resmen ayrılacak İngiltere ile blok arasında yaşanan ticaret anlaşması gerilimi sürüyor.

Yaklaşan Brexit (İngiltere’nin AB’den çıkışı) müzakarelerine dair yaptığı açıklamada Brüksel’e teslim olmayacağını yinelen İngiltere Başbakanı Theresa May’e, Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’den krizi tırmandıracak bir tepki daha geldi.

Barnier, Theresa May’in, İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında yapılacak ticaret anlaşması planlarının “önemli” kısmına “kesin” şekilde karşı olduklarını açıkladı.

“NORVEÇ GİBİ ORTAK PAZAR İÇİNDE KALABİLİRLER”

Almanya’da yayınlanan Frankfurther Allgemeine Zeitung’a konuşan Barnier, May’in planlarının ortak pazarın ve Avrupa projesinin sonu olacağını savundu ve ekledi:

“İngiltere için bir seçenek var. AB üyesi olmayan Norveç gibi ortak pazar içinde kalabilirler; ancak, AB’nin tüm kurallarına uymaları ve Avrupa dayanışmasına katkı sağlamalılar. Bizim sunduğumuz seçenek bu. Eğer İngiltere’ye kurallarımızdan beğendiklerini alma olanağı verirsek bunun ciddi sonuçları olur. Üçüncü ülkeler de, onlara sunduklarımızının aynısını kendilerine de vermemezi isterler.”

“MALLAR İÇİN SERBEST TİCARET BÖLGESİ” TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Avrupa Birliği’ne, “Mallar için serbest ticaret bölgesi” teklif eden İngiltere’nin planına daha önce de karşı çıktıklarını vurgulayan Barnier, “İngiltere parasını, hukukunu ve sınır kontrolünü tekrar eline almak istiyor. Buna saygı duyuyoruz. AB de aynı şekilde parasını, hukukunu ve sınırlarını kontrol etmek istiyor” demiş, “AB, gümrük kural ve politikalarını birlik üyesi olmayan ve yönetim yapısında yer almayan bir ülkeye devredemez” açıklamasıyla anlaşmaya teklife kapıları kapatmıştı.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Ülkede çeşitli gruplar Brexit sürecini durdurmaya dönük kampanya yürütürken, bu kampanyalardan bazılarına Macar asıllı ABD’li milyarder George Soros da mali destek veriyor.