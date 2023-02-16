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Avrupa Birliği’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon euro bağış

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Avrupa Birliği’nin (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 2,6 milyon euro bağışta bulunulduğu bildirildi.
Avrupa Birliği’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2,6 milyon euro bağış

Avrupa Birliği’nin (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 2,6 milyon euro bağışta bulunulduğu bildirildi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, “Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 9 Şubat 2023 tarihinde teslim aldığı 2,6 milyon euroluk mali katkıdan dolayı Avrupa Birliği'ne (AB) içten teşekkürlerini sunar” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, KŞK’nın 1981 yılında BM himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kurulduğu ve “Kıbrıs'taki Kayıp Şahısların Mezardan Çıkarılması, Kimliklerinin Tespiti ve Kalıntılarının İadesine” ilişkin KŞK projesinin 2006 yılında faaliyete geçtiği ve AB tarafından ortak finanse edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bugüne kadar AB’nin, KŞK'nın faaliyetlerinin 35,9 milyon euroluk kısmına finansman sağladığı ve komitenin en büyük mali destekçisi olduğu” belirtildi.

Komiteye sağlanan bu fonların, 2023 yılında KŞK'nın kayıp kişilerin kalıntılarını tespit edip iade etme ve aileleri uzun yıllardır etkileyen belirsizliğe son verme hedefini destekleyeceği kaydedildi.

“Günümüze kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1,029 kayıp şahısın tespit edildiği ve onurlu bir şekilde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildiği” belirtilen açıklamada, “KŞK, söz konusu ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor” ifadelerine yer verildi.

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