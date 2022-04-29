Avrupa Birliği'nden Moldova'ya destek açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde son günlerde meydana gelen olayların ülkenin istikrarına zarar verdiğini, AB'nin Moldova'nın yanında olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde son günlerde meydana gelen olayların ülkenin istikrarına zarar verdiğini, AB'nin Moldova'nın yanında olduğunu açıkladı.

Borrell, Moldova'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Transdinyester'de meydana gelen patlamaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Son günlerdeki olayların Moldova'nın güvenliği ve istikrarına zarar verici nitelikte olduğunu belirten Borrell, "AB, durumun daha da istikrarsız bir hal almasının önlenmesi için sorumlu aktörlere çağrıda bulunmaktadır. Moldova makamlarının ülkede sükunetin sürdürülmesine yardım eden itidalli tepkilerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin Moldova ile dayanışma içinde olduğunu, uluslararası şekilde tanınmış sınırlarıyla ve Transdinyester bölgesinin özel statüsüyle ülkenin egemenliği ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini vurguladı.

Ukrayna'daki savaş Moldova'ya mı sıçrıyor?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bölgedeki dondurulmuş krizlerden biri olan Transdinyester, Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken yeniden gündeme gelmişti.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester’de Rusça yayın yaptığı öne sürülen bir radyo merkezinin antenlerine yönelik saldırıda iki patlama yaşanmış, antenler kullanılamaz hale gelmişti. Transdinyester’ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına da roketatarla saldırı düzenlenmişti.