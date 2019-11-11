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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı

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"Yaptırımlar sondaj gemilerindeki kaptanları ve TSK mensuplarını hedef alabilir"
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yaptığı sondaj çalışmaları sebebiyle yaptırım kararı aldı. Karara göre AB, Türkiye'den bazı isimleri mal varlıklarını dondurabilecek ve seyahat cezaları uygulayabilecek.  Bu isimler ilerleyen tarihlerde belirlenecek.

Reuters'a konuşan iki AB diplomatı, uygulamanın ileri bir tarihe bırakılmasının sondaj çalışmalarının sorumlularının Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerini durdurmaya fırsat vereceğini söyledi.

Aynı diplomatlar, yaptırımların sondaj gemilerindeki kaptanları ve TSK mensuplarını hedef alabileceğini söyledi.

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