Avrupa Birliği’nden Yakın Doğu İlkokuluna Kodlama Alanında “Mükemmellik Sertifikası” Ödülü

Yakın Doğu İlkokulu, Avrupa Birliği tarafından organize edilen ve dünyanın dört bir yanından binlerce eğitim kurumunun katıldığı “Code Week 4 All Challenge”da, “Mükemmellik Sertifikası” kazandı.

Yakın Doğu İlkokulu'ndan verine bilgiye göre, her yıl düzenlenen ve programlama yoluyla problem çözmeyi ve iş birliğini kutlayan bir etkinlik olan Avrupa Birliği Kod Haftası (Code Week) etkinliklerine Yakın Doğu İlkokulu, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş robotik etkinlikler ile katıldı.

Kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve çekici bir hale getirmeyi amaçlayan bir taban inisiyatifi olan Avrupa Birliği Kodlama Haftası’nda, Mükemmellik Sertifikasını kazanabilmek için belirlenen üç kriterden birini yerine getirmenin bile yeterli olduğu etkinlikte, üç kriteri de yerine getiren Yakın Doğu İlkokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde robotik kodlama eğitimi alanında “Mükemmellik Sertifikasını” kazanan tek kurum oldu.

Kriterlerin Hepsinden Geçer Not Aldı…

Yakın Doğu İlkokulu sertifika kazanmak için gerekli olan 10 kodlama etkinliği gerçekleştirme, 500 öğrencinin kodlama etkinliklerine aktif katılımını sağlama ve en az 3 farklı ülke ile birlikte etkinlik gerçekleştirme kriterlerinin hepsinden geçer not aldı.

Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya ve Tunus’tan okullarla aynı anda Kodlama Yapıldı…

Kod Haftasında, 5 ülke ile etkinlikler yapan Yakın Doğu İlkokulu, robotik kodlama etkinliklerini üstelenirken diğer ülkelerin okulları da bilgisayarsız kodlama ve çevrimiçi blok tabanlı kodlama etkinlikleri yaptılar. Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya ve Tunus’ta yer alan farklı eğitim kurumları ile yürütülen ortak etkinlikler grup olarak sunuldu.

En Fazla Öğrenci ile Katılım Sağladı…

Kendi gruplarında 1000’nin üzerinde öğrencinin aktif kodlamaya katıldığı ekintilikte Yakın Doğu İlkokulu, diğer bir kriter olan 500 öğrencinin kodlama etkinliklerine aktif katılımını da yüksek bir katılım oranı ile tamamladı. “Code Week 4 All Challenge” etkinliğinde, Yakın Doğu İlkokulu mükemmellik sertifikasının 3 kriterinden biri olan 10 etkinlik gerçekleştirmeyi de başarıyla tamamladı.

Deprem Tespit Robotu, Arama Kurtarma Helikopter Robotu, Uzay Keşif Aracı, Geri Dönüşüm ve Temizlik Robotu ile Akıllı Araba Robotları Tasarladılar…

Kodlama etkinlikleri kapsamında, bina deprem testi robotu tasarlayarak kodlayan Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, bu kodlama ile hangi binaların depreme daha dayanıklı olduğunu test etti. Arama ve kurtarma helikopter robotu ile yangın çıkan bir ormana su taşıyarak, mahsur kalan pandayı kurtarmayı gerçekleştirdiler.

Uzay keşif aracı kodlayarak insanların gidemeyeceği gezegenlerde yüzey tarama etkiliği gerçekleştiren öğrenciler, atık ve çöplerin birbirinden farklı olduğu bilincini oluşturarak kodladıkları geri dönüşüm robotuyla da plastik ve metal toplama işlemi yaptılar. Yağmur yağdığında boşa akan suların toplu tutulması için otomatik açılır kapanır baraj bendi kodlayan öğrenciler, ağır yükleri taşıyabilecek taşıma robotu kodlayarak yola düşen büyük kayaları temizlediler. Ayrıca, deniz ve okyanuslardaki çöp ve atıkları temizlemesi için de okyanus temizlik robotu tasarlandı. Önüne başka bir araç veya engel çıktığında otomatik duran akıllı araba robotu ile evde olmadığımız zaman davetsiz misafirleri tespit etmesi için bekçi robotu da tasarlandı.

İlk Katılımda Kazanılan Ödülün Mutluluğunu Yaşıyorlar…

2018-2019 öğretim yılında 4. ve 5. sınıf düzeyinde müfredata alınan Robotik Kodlama Dersi’ni yürüten Dr. Fatih Soykan, Yakın Doğu İlkokulu olarak katıldıkları Code Week 4 All Challenge etkinliğinde, ilk yıldan “Mükemmellik Sertifikası” elde etmenin mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti.

Bu başarının kendilerini daha iyisini yapmaya motive ettiğini dile getiren Dr. Soykan, ders müfredatını Uluslararası Eğitim Teknolojileri Standartları (ISTE) ve Yeni Nesil Bilim Standartları (NGSS)’nı temel alarak geliştirdiklerini belirtti. Ülkemizde robotiğe, kodlamaya ve dijital yeterliklere ilişkin etkinlikler yapılmaya başlandığını aktaran Soykan, Robotik ve Kodlamayı ders müfredatına alan tek eğitim kurumu olarak konuya ilişkin verdikleri önemin görüldüğünü söyledi. Robotik Kodlama dersinin amacının kesinlikle bilgisayar mühendisi ya da yazılım uzmanı yetiştirmek olmadığını, bunun yerine öğrencileri gerçek hayat ile ilişkilendirilmiş problemlere mantıklı çözümler üretmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Dr. Fatih Soykan, “Robotik Kodlama dersinde, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, analitik düşünme, karar alabilme, içerik üretebilme, tasarlama, kodlama, algoritmik düşünme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor” dedi.

Milyonlarca Katılımcı Kodlama Kültürünün Yaygınlaştırılmasını Sağlıyor…

AB Kod Haftası (Codeweek), erken yaşlardan itibaren çocukların kodlama becerisini desteklemek için Avrupa Çapında yapılan bir harekettir. Türkiye de dâhil 50’den fazla ülkede aktif olarak devam eden Kod Haftasının amacı, kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.

2018'de, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen AB Kod Haftası, 2.74 milyon katılımcı, 43.657 etkinlik ve Batı Balkan ülkeleri de dâhil olmak üzere Avrupa'daki okulların % 10'undan fazlasının katılımı ile yeni bir rekora imza attı. Kod Haftasına katılanların sayısı altı yılda 10.000’den 2.7 milyona yükseldi.