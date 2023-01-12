Avrupa Birliği’nden yapay zeka için düzenleme

Son yıllarda kaydettiği ilerlemelerle dikkat çeken yapay zeka, bir süredir de tartışmaların ortasında yer alıyor. Cinsiyet ve ırksal önyargıları yayma, telif hakkı belirsizliği, sakıncalı cinsel görüntülerin yayınlanması gibi konularla eleştirilen yapay zeka için Avrupa Birliği’nden yeni bir hamle geldi.

Yapay zeka üreticilerinin neredeyse bir gecede ortaya çıkmasıyla birlikte artan sorunlara dikkat çeken Avrupa Birliği (AB), bu yıl DALL-E, Midjourney, ChatGPT ve Stable Diffusion gibi yeni ortaya çıkan araçları düzenlemek için mevzuat çıkarmayı planlıyor.

AB’nin yapay zeka yasası, yapay zeka ile ilgili ilk yasalar dizisi olacak.

AB, DALL-E ve ChatGPT gibi üretken yapay zeka sistemlerini “genel amaçlı” modeller olarak adlandırıyor. Yanlış ellere geçtiğinde, bu programlar farkında olmadan tarafları suçlamak veya rıza dışı porno oluşturmak için kullanılabilir.

Düzenleyici kurum hâlâ bu yasanın ayrıntıları üzerinde çalışıyor, ancak artık şirketlerin daha şeffaf, sorumlu ve saygılı olmak zorunda kalmaları bekleniyor. Aksi takdirde dünya çapındaki toplam yıllık kazançlarının yüzde 6’sına kadar para cezası ödeme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Yasaların 2023’ün ikinci yarısında çıkarılması bekleniyor.