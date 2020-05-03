Avrupa Birliği’nin çöpünün yüzde 37’sini Türkiye ithal ediyor

Türkiye, Avrupa Birliği’nden (AB) çöp ithalatında açık ara ilk sırada yer alıyor. AB’nin çöplerinin yüzde 37’si Türkiye’ye gidiyor. Türkiye, 2019 yılında AB’den 11,4 milyon ton çöp aldı.

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre 2019 yılında AB ülkeleri 31 milyon ton çöp ihraç etti. Bunların 11,4 milyon tonunu tek başına Türkiye aldı. İkinci sırada ise 2,9 milyon ton çöp alan Hindistan var. Üçüncü sıradaki İngiltere ise 1,9 milyon ton çöp ithal etti.

Türkiye’nin aldığı çöp miktarı 3’e katlandı

Yüzdelik dağılıma bakıldığında Türkiye’nin ne kadar büyük bir çöp ithalatçısı olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre AB’nin 2019 yılında ithal ettiği çöplerin yüzde 37’si Türkiye’ye gitti. Bu oran Hindistan için yüzde 9, İngiltere için yüzde 6 ve İsviçre ile Norveç için yüzde 5. Bu beş ülkenin dışında kalan diğerlerinin toplamı ise yüzde 38.

Türkiye’nin AB’den çöp ithalatı yıllar içinde büyük artış gösterdi. Bu miktar 2019 yılında 2004 yılına göre üçe katlanmış durumda. Eurostat da basın bülteninde “Türkiye: AB’nin çöpünün ana varış merkezi” başlığını kullandı.

13,4 milyar euro değerinde

AB’nin ithal ettiği 31 milyon ton çöpün değeri ise 13,4 milyar euro oldu.

Çöp ihraç eden AB aynı zamanda çöp ithalatçısı konumunda. AB 31 milyon ton çöp ihraç ederken 16,7 milyon ton da çöp aldı. İthal ettiği çöplerin değeri ise 12,8 milyar Euro oldu. 2004 yılında AB’nin çöp ithalat ve ihracatı yaklaşık aynı seviyede iken yıllar için ihracat artarken ithalat düşüş gösterdi.