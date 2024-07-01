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Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Macaristan'a geçti

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Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 6 aylığına Macaristan yürütecek.
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Macaristan'a geçti

Macaristan, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak 2024'ten bu yana sürdüren Belçika'dan devraldı.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Ocak 2025'e kadar Macaristan tarafından yürütülecek.

Macaristan önceliklerini; "çiftçi odaklı bir AB tarım politikası, tutarlı ve liyakate dayalı genişleme politikası, demografik zorlukların ele alınması, yasa dışı göçün önlenmesi, Avrupa savunma politikasının güçlendirilmesi, üye ülkeler arasında uyum politikasının geleceğinin şekillendirilmesi ve Yeni Avrupa Rekabet Edebilirlik Anlaşmasının kabulü" olarak duyurdu.

Dönem başkanlığının sloganını "Avrupa'yı yeniden büyük kıl (Make Europe Great Again)" olarak belirleyen Macaristan, bunun, "aktif ve proaktif bir başkanlık; üye ülkelerin birlikte daha güçlü olduklarını, Avrupa'nın bağımsız bir küresel oyuncu olabileceğini" simgelediğini ifade etti.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macaristan'ın dönem başkanlığı, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin AB yönetiminin yeniden şekillendirildiği döneme denk geldi. Bu nedenle dinamik bir yasama süreci yaşanmayacak olsa da Budapeşte'nin siyasi vizyonunun gündemde yer aldığı bir dönem olması bekleniyor.

Macaristan hükümeti ülkede son yıllarda demokratik ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle AB yönetimi ile gerginlik yaşıyor.

Hakkında, Birliğin hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle yasal süreç yürütülen Macaristan'ın, AB fonlarından alacağı miktarın önemli kısmı bu gerekçeyle bloke ediliyor.

Macaristan görevi, 1 Ocak 2025'te Polonya'ya devredecek.

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