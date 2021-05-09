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Avrupa Birliği'yle Pfizer/BioNTech arasında 1.8 milyar doz aşı anlaşması

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Avrupa Birliği (AB), BioNTech - Pfizer aşısından 1.8 milyar doz alımına onay verdi. Yaklaşık 450 milyon nüfusu bulunan AB halihazırda 4.3 milyar dozdan fazla aşı anlaşması yaptı.
Avrupa Birliği'yle Pfizer/BioNTech arasında 1.8 milyar doz aşı anlaşması

Avrupa Birliği (AB), BioNTech - Pfizer aşısından 1.8 milyar doz alımına onay verdi. Yaklaşık 450 milyon nüfusu bulunan AB halihazırda 4.3 milyar dozdan fazla aşı anlaşması yaptı.

AB Komisyonu Ursula von der Leyen, 900 milyon doz Koronavirüs aşısı ve 900 milyonluk opsiyonel ek tedarik için anlaşma imzalandığını duyurdu. Avrupa'da aşılama sürecinin iyi ilerlediğine işaret eden Von der Leyen, ilave dozların bağışıklık artırıcı aşılarda, ortaya çıkan yeni varyantlarla mücadelede, çocuk ve gençlerin aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere Pfizer/BioNTech'le 600 milyon, AstraZeneca'yla 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna'yla 460 milyon dozluk sözleşmeleri bulunuyor. 

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

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