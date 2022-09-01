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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,87 azalarak 411,5 puan ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybederek 12.729 puan oldu.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 7.237 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 azalışla 7.833 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 6.067 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,91 gerileyerek 21.363 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 artışla günü 1,0055’ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1,0020’den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa’da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini gördüğünü anımsatan analistler, artan enflasyon baskıları karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre Almanya’da temmuzda perakende satışlar yıllık yüzde 2,6 gerilese de beklentilerin üzerinde kalırken, İngiltere’de ağustos ayında Nationwide konut fiyat endeksi yıllık yüzde 10 artarak tahminleri aştı.

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