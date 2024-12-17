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SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Avrupa borsalarında Almanya ve Fransa'daki siyasi çalkantıların etkisi

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Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından kasım ayından bu yana dolar karşısında değer kaybeden euro, 22 Kasım'da Euro Bölgesi hizmet sektöründeki beklenmedik daralmanın da etkisiyle son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Avrupa borsalarında Almanya ve Fransa'daki siyasi çalkantıların etkisi

Avrupa genelinde hisse senedi piyasaları, Almanya ve Fransa'da devam eden siyasi çalkantılar nedeniyle haftaya olumsuz bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü Alman DAX endeksi yüzde 0,45, Fransız CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve Euro Stoxx 600 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin yanı sıra artan siyasi ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya. DAX'ın üst üste ikinci işlem gününde de tüm zamanların en yüksek seviyesinden gerilemesi nedeniyle Avrupa piyasalarındaki satışlar sadece bir başlangıç olabilir.

ABD borsalarındaki olumsuz hava, teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın bir gecede yüzde 1,24 artışla yeni bir zirveye ulaşmasıyla tezat oluşturdu. S&P 500 yüzde 0,38 yükselirken, Dow Jones Endüstriyel ortalaması yüzde 0,25 düştü.

Avrupa'daki siyasi ve ekonomik sıkıntılar

Siyasi cephede ise Almanya Şansölyesi Olaf Scholz parlamentodaki güven oylamasını kaybederek şubat ayında, planlanandan yedi ay önce erken seçime gidilmesini tetikledi. Scholz'un üç partili iktidar koalisyonu, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) iç çekişmeler nedeniyle çekilmesinin ardından geçen ay çökmüştü.

Fransa'da Ulusal Meclis, mevcut vergi artırımı ve hükümet borçlanmalarının devrine izin veren özel bir yasayı onaylayarak ABD tarzı bir hükümet kapanmasını geçici olarak önledi. Ancak ülkede hala tam bir bütçe planı paketi bulunmadığından, yeni atanan Başbakan François Bayrou, selefi Michel Barnier'i görevden alan aynı zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Dahası, ekonomik gidişat özellikle imalat sektöründe daha da kötüleşmeye işaret ediyor. Hem Almanya hem de Fransa'nın imalat Satın Alma Yöneticisi Endeksleri (PMI) beklenenden daha zayıf gelerek, siyasi istikrarsızlık ve zayıf küresel talepler nedeniyle sektördeki durgunluğun derinleştiğine işaret etti.

Çin'in pazartesi günü açıkladığı hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler, tüketici taleplerindeki durgunluğu yansıtarak baskıyı artırdı. Euro Stoxx Luxury 10 Endeksi yüzde 0,82 ve Stoxx Europe 600 Enerji Endeksi yüzde 0,98 düşerken, Avrupa tüketici ve enerji hisseleri bu endişelerden en çok etkilenen hisseler oldu.

ECB'nin daha fazla faiz indirimine ilişkin ipuçlarına rağmen euro sabit kaldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde pazartesi günü Litvanya Merkez Bankası'nda yaptığı açıklamada, bankanın faiz oranını daha da düşüreceği ile ilgili, "Gelen veriler temel çizgimizi doğrulamaya devam ederse, gidişatın yönü açıktır," ifadelerini kullandı. Euro bölgesinin ekonomik büyümesinin Trump'ın korumacı önlemleri altında "darbe alabileceğini" ve imalatçıların "dünya ticaretine ilişkin güvendeki değişimlere karşı özellikle hassas" olduğunu belirtti.

ECB geçen hafta faiz oranını 25 baz puan düşürerek yılın dördüncü indirimine imza attı. Para piyasaları şu anda, Trump'ın göreve başlamasından sadece 10 gün sonra, 30 Ocak'ta yüzde 90'dan fazla bir indirim olasılığını fiyatlıyor.

Lagarde'ın yorumlarına rağmen euro, dolar karşısında hafif bir yükselişle pazartesi gününün en yüksek seviyesi olan 1,0530'a çıktı. Ancak, tek para birimi ABD doları karşısında gerileyerek salı günü Asya seansında TSİ 05:21'de 1,05'in hemen üzerine düştü.

Euro, Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinin ardından kasım ayından bu yana dolar karşısında değer kaybetti ve Euro Bölgesi hizmet sektöründeki beklenmedik daralmanın etkisiyle 22 Kasım'da iki yılın en düşük seviyesi olan 1,0330'a geriledi.

Kıdemli araştırma stratejisti Michael Brown, notlarında birkaç kez belirttiği gibi, EUR/USD paritesinin parite seviyesine daha da düşmeden önce 1,1'i test edeceğine inanıyor.

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