  • BIST 112.495
  • Altın 379,870
  • Dolar 6,8542
  • Euro 7,6863
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Avrupa cezaevleri COVID-19 için boşaldı

» »
Avrupa devletleri COVID-19 salgınını önlemek için 122 bin tutukluyu serbest bıraktı. Bu amaçla en fazla tutuklu serbest bırakan Avrupa ülkesi Türkiye oldu.
Avrupa cezaevleri COVID-19 için boşaldı

Avrupa ülkelerinin COVID-19 salgınını azaltmak amacıyla serbest bıraktığı cezaevi nüfusuyla ilgili istatistikler Avrupa Konseyi tarafından bugün Strasbourg’da yayımlandı. Avrupa Konseyi ülkelerinde 1 Ocak 2020 tarihinde 1 milyon 390 bin 683 olan toplam cezaevi nüfusu 15 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 364 bin 643'e geriledi.

Avrupa Konseyi’ne istatistik aktaran 43 Avrupa ülkesinden 20’si salgının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla; af, koşullu salıverilme veya alternatif yöntemlerle tutuklu serbest bıraktığını bildirdi. Bu ülkelerde bugüne kadar 122 bin tutuklu serbest bırakıldı.

COVID-19 salgınına karşı en fazla tutuklu serbest bırakan ülke Türkiye oldu. Avrupa Konseyi istatistiklerine göre Türkiye, çıkardığı af ile cezaevi nüfusunun yüzde 35'ini, yani 102 bin 944 tutukluyu serbest bıraktı. Türkiye’yi bu alanda oran olarak Kıbrıs Cumhuriyeti (yüzde 16; 121), Slovenya (yüzde 16; 230), Portekiz (yüzde 15; bin 874), Norveç (yüzde 13; 401), İrlanda (yüzde 12; 476), İtalya (yüzde 9,4; 5 bin 739) ve İspanya (yüzde 7,4; 4 bin 356) izledi. Fransa da bu dönemde cezaevi nüfusunun yüzde 14’ünü (10 bin 188) serbest bıraktı, ancak bu rakam COVID-19 önlemleri de dahil tüm salıverilenleri kapsıyor.

COVID-19 önlemi kapsamında salıverilmeler sayesinde Avrupa'da dört ülkenin (Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Slovenya) 1 Ocak 2020’de “aşırı yoğun” olarak bildirdikleri cezaevi doluluk oranı net biçimde azaldı. COVID-19 salgını kapsamında karantina uygulamasına gitmeyen İsveç cezaevleri “aşırı yoğun” ülkeler arasına girdi.

Buna karşılık, 1 Ocak 2020’de cezaevlerindeki doluluk oranı “yoğun” olan Türkiye, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da ise 15 Nisan’da durum değişmedi. Ancak Avrupa Konseyi Türkiye’nin cezaevi nüfusunun Mayıs 2020’de azaltığına işaret ediyor. 

Avrupa Konseyi istatiskleri Avrupa genelinde koşullu salıverilme oranında artış gözlemlendiğini de gösteriyor. Avrupa’da 2018-2019 döneminde koşullu salıverilen tutuklu sayısı ortalama yüzde 7,9 arttı ve 1 milyon 547 bin 572’den 1 milyon 699 bin 676’ya yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'da genelevler sıkı kurallarla açıldı: 15 dakika, maske, kartla ödeme17 Haziran 2020 Çarşamba 17:41
  • Macron bazı ilaçların Fransa'da üretimi için 200 milyon euroluk destek açıkladı16 Haziran 2020 Salı 17:17
  • Yunanistan ile Fransa, Doğu Akdeniz ve Libya meselesini görüştü16 Haziran 2020 Salı 11:25
  • Kuzey Makedonya’da erken genel seçim 15 Temmuz’da yapılacak16 Haziran 2020 Salı 11:12
  • İtalya'da Eski Gazetecinin Heykeline Boyalı Saldırı15 Haziran 2020 Pazartesi 09:28
  • Fransa gözaltı sırasında 'boğma tekniklerini' yasakladı, bu kez polisler protesto etti12 Haziran 2020 Cuma 17:31
  • Belçika Polisinin Bir Gencin Boynunun Üzerine Diz Çöktüğü Görüntüler Ortaya Çıktı12 Haziran 2020 Cuma 11:23
  • Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD’ye yaptırım tepkisi12 Haziran 2020 Cuma 09:02
  • AB’ye iltica talebi başvuruları rekor düzeyde düştü12 Haziran 2020 Cuma 08:54
  • BM: "Kim-Trump görüşmesinin 2. Yıl dönümü yaklaşırken nükleer müzakereler için çabalar artırılmalı"11 Haziran 2020 Perşembe 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti