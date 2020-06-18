Avrupa cezaevleri COVID-19 için boşaldı

Avrupa devletleri COVID-19 salgınını önlemek için 122 bin tutukluyu serbest bıraktı. Bu amaçla en fazla tutuklu serbest bırakan Avrupa ülkesi Türkiye oldu.

Avrupa ülkelerinin COVID-19 salgınını azaltmak amacıyla serbest bıraktığı cezaevi nüfusuyla ilgili istatistikler Avrupa Konseyi tarafından bugün Strasbourg’da yayımlandı. Avrupa Konseyi ülkelerinde 1 Ocak 2020 tarihinde 1 milyon 390 bin 683 olan toplam cezaevi nüfusu 15 Nisan 2020 tarihinde 1 milyon 364 bin 643'e geriledi.

Avrupa Konseyi’ne istatistik aktaran 43 Avrupa ülkesinden 20’si salgının yayılmasını sınırlandırmak amacıyla; af, koşullu salıverilme veya alternatif yöntemlerle tutuklu serbest bıraktığını bildirdi. Bu ülkelerde bugüne kadar 122 bin tutuklu serbest bırakıldı.

COVID-19 salgınına karşı en fazla tutuklu serbest bırakan ülke Türkiye oldu. Avrupa Konseyi istatistiklerine göre Türkiye, çıkardığı af ile cezaevi nüfusunun yüzde 35'ini, yani 102 bin 944 tutukluyu serbest bıraktı. Türkiye’yi bu alanda oran olarak Kıbrıs Cumhuriyeti (yüzde 16; 121), Slovenya (yüzde 16; 230), Portekiz (yüzde 15; bin 874), Norveç (yüzde 13; 401), İrlanda (yüzde 12; 476), İtalya (yüzde 9,4; 5 bin 739) ve İspanya (yüzde 7,4; 4 bin 356) izledi. Fransa da bu dönemde cezaevi nüfusunun yüzde 14’ünü (10 bin 188) serbest bıraktı, ancak bu rakam COVID-19 önlemleri de dahil tüm salıverilenleri kapsıyor.

COVID-19 önlemi kapsamında salıverilmeler sayesinde Avrupa'da dört ülkenin (Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Slovenya) 1 Ocak 2020’de “aşırı yoğun” olarak bildirdikleri cezaevi doluluk oranı net biçimde azaldı. COVID-19 salgını kapsamında karantina uygulamasına gitmeyen İsveç cezaevleri “aşırı yoğun” ülkeler arasına girdi.

Buna karşılık, 1 Ocak 2020’de cezaevlerindeki doluluk oranı “yoğun” olan Türkiye, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da ise 15 Nisan’da durum değişmedi. Ancak Avrupa Konseyi Türkiye’nin cezaevi nüfusunun Mayıs 2020’de azaltığına işaret ediyor.

Avrupa Konseyi istatiskleri Avrupa genelinde koşullu salıverilme oranında artış gözlemlendiğini de gösteriyor. Avrupa’da 2018-2019 döneminde koşullu salıverilen tutuklu sayısı ortalama yüzde 7,9 arttı ve 1 milyon 547 bin 572’den 1 milyon 699 bin 676’ya yükseldi.