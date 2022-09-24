  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

“Avrupa Diller Günü” Büyük Han’da Düzenlenen Etkinlikle Kutlandı

» »
“Avrupa Diller Günü” Büyük Han’da Düzenlenen Etkinlikle Kutlandı
“Avrupa Diller Günü” Büyük Han’da Düzenlenen Etkinlikle Kutlandı

Avrupa Birliği’nin dil zenginliğini sergilemek, çok dillilik ve dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla her yıl 26 Eylül’de kutladığı “Avrupa Diller Günü” dolayısıyla, bugün, Lefkoşa’da “Avrupa Diller Günü Fuarı” adlı bir etkinlik yapıldı.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, bugün, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Büyük Han’da düzenlendi.

Etkinlikte, konuşan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdür Vekili Virve Vimpari, Avrupa Birliği içerisinde, dil alanındaki çeşitliliğin daha fazla kültürlerarası anlayışa ulaşmak için bir araç olduğunu vurguladı.

Vimpari, AB’nin çok dillilik politikasının dil öğrenimini desteklerken, çok dilli bir ekonomiyi teşvik ettiğini ve vatandaşların AB mevzuatına erişimini sağladığını belirtti.

2001 yılından bu yana her yıl 26 Eylül Avrupa Diller Günü dolayısı ile Avrupa genelinde düzenlenen çeşitli aktiviteler ile dil alanındaki çeşitliliğe dikkat çekilmekte ve çok dillilik teşvik edilmekte.

Büyük Han’da yer alan etkinlikte, Kıbrıs Fransız Enstitüsü, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği ve Goethe-Institut Kıbrıs dil öğrenme fırsatları ve kültürleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Etkinlikte ayrıca, çocukların, gençlerin ve ailelerin Avrupa kültürlerini ve dillerini keşfedebileceği eğlenceli aktivitelere yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu Yapıldı24 Eylül 2022 Cumartesi 16:58
  • Acil Servis'te Bir Skandal Daha24 Eylül 2022 Cumartesi 16:32
  • Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri başladı24 Eylül 2022 Cumartesi 16:23
  • Kaçırılan Bebek Bulundu24 Eylül 2022 Cumartesi 16:10
  • Sendikalar ve hükümet ‘Göç Yasası’ konusunda uzlaşıya vardı24 Eylül 2022 Cumartesi 15:45
  • Kayıp Bebekle İlgili Polisten Açıklama Geldi24 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
  • Çelen Özkamil Hayatını Kaybetti24 Eylül 2022 Cumartesi 15:04
  • Olgun, Birleşik Krallık Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki İle Görüştü24 Eylül 2022 Cumartesi 14:57
  • Şans oyunlarıyla ve gelir vergisi ilgili yasa tasarıları geri çekildi24 Eylül 2022 Cumartesi 14:53
  • Guterres, Adaya O İsmi Gönderiyor24 Eylül 2022 Cumartesi 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti