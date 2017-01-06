Avrupa dondurucu soğukların etkisi altında

Termometrelerin sıfırın altında 41 dereceyi gösterdiği Finlandiya’da aşırı soğuklar bu yılın rekorunu kırdı.Meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının ülkenin tüm kesimleri için geçerli olduğunu belirterek gemi yolculuğu planlayanlara uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, gribe karşı özellikle risk altındakilerin daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. En yüksek hava sıcaklığının sıfırın altında 7’lerde olduğu ülkede ağır grip nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek’te dün başlayan aşırı kar yağışı ülkeyi bembeyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı ve dondurucu soğukların en az beş gün daha devam edeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının en yüksek eksi 11, en düşükse eksi 26 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.

İtalya’da da benzer görüntüler var. Geçtiğimiz Ağustos ayındaki depremde 300 kişinin hayatını kaybettiği Amatrice kenti ile ekim ayında depremin yaşandığı çevre bölgeler kar altında kaldı.Evlerini kaybeden ve halen geçici yapılarda barınan bazı afetzedeler şimdi de çetin kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda.Almanya’da ise Axel fırtınası sel felaketini beraberinde getirdi. Selin vurduğu kuzey eyaletlerde suyun yüksekliği 2 metreyi buldu.

Ülkenin iç kesimlerindeki kar fırtınası trafik kazalarına yol açtı. Sadece Bavyera’da, bir günde normalden üç kat daha fazla, 160 trafik kazası rapor edildi.