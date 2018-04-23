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Avrupa dördüncüsüyüz: 87-82

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Avrupa dördüncüsüyüz: 87-82
Avrupa dördüncüsüyüz: 87-82

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Macaristan’ın Sopron kentinin ev sahipliği yaptığı Euroleague’i dördüncü tamamladı. Novomatic Arena’da bu akşamki final öncesinde oynanan üçüncülük maçında, geçen yılın Avrupa Şampiyonu Dynamo Kursk’la karşı karşıya gelen temsilcimiz, 87-82’lik mağlubiyet aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, 20 Nisan’da başlayan mücadelede ev sahibi Sopron’a karşı kötü bir performans sergilediği maçı 68-65 kaybederek ‘Final Four’daki final hakkını kaybetmişti.

EuroLeague Şampiyonunu, saat 21.00 de başlayacak Sopron Basket-UMMC Ekaterinburg maçı belli edecek Evsahibi Sopron, temsilcimiz YDÜ’yü yenerek; üç kez Avrupa Ligi Şampiyonu olan Ekaterinburg ise geçen yılın Şampiyonu Dynamo Kursk’a karşı kazanarak finale gelmişti.

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