Avrupa Enerji Komiseri, EuroAsia Interconnector projesinin “tarihi bir olay” olduğunu söyledi

Kıbrıs'ı AB'nin geri kalanının enerji ağına bağlayacak EuroAsia Ara Bağlantı/Interconnector projesinin cuma akşamı Lefkoşa'daki açılışı, yetkililer tarafından “tarihi” bir olay ve kilometre taşı olarak nitelendirildi.

Açılış töreni, Nicos Anastasiades, Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas ve EuroAsia Interconnector CEO'su Nasos Ktorides huzurunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti.

Proje, iki bin Megawatt kapasiteli, toplam bin iki yüz kilometreyi aşan, dünyanın en uzun denizaltı elektrik kablosuyla Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı hedefliyor.

Komiser Kadri Simson yaptığı konuşmada, Kıbrıs ziyaretini, “tarihi bir olay” olarak nitelendirdiği EuroAsia Interconnector projesinin açılış töreninden daha iyi bir şekilde sonuçlandırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Komiser, EuroAsia projesinin, Kıbrıs'ın Avrupa pazarından elektrik izolasyonunu sona erdireceği ve “Kıbrıs'ın potansiyelinden” üretilen yenilenebilir elektriğin yalnızca yerel talebi karşılamak için kullanılmayacağını, aynı zamanda kıta Avrupa'sına da akacağını ve Kıbrıs'ın Avrupa pazarındaki elektrik izolasyonunu sona erdireceği için çok çeşitli hedefleri karşıladığını söyledi.

EuroAsia Interconnector CEO'su Nasos Ktorides konuşmasında, bunun “tarihi bir olay” olduğunu, çünkü bunun “EuroAsia Interconnector elektriği için gerçekten önemli bir an” olduğunu söyleyerek, 11 yıl önce, “bu zorlu ve meşakkatli çaba başladığında” çok az kişinin bu vizyonu paylaştığını ancak bugün “bunu başardık ve büyük Avrupa ailemize, Yunanistan ve Kıbrıs hükûmetlerine içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Ktorides, elektrik ara bağlantısının uygulanmasıyla birlikte tüketicilerin elektrik faturalarında yıllık 200 milyon avro azalma sağlayacağını ve bugünkü etkinliğin, inşaat çalışmalarının başlamasına ve “dünyanın en büyük deniz altı elektrik iletim kablosunun” döşenmesine giden yolu açtığını söyledi.

Ktorides ayrıca; Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in elektrik ağları arasındaki bağlantının güvenilir bir elektrik koridoru oluşturduğunu ve Avrupa Birliği'nin “Yeşil Anlaşma” hedeflerini uygulayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Skrekas ise, "Proje, yeşil elektrik alışverişleri için çift yönlü bir otoyol inşa ederek her üç ülke için elektrik esnekliğini ve arz güvenliğini artıracak ve aynı zamanda AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını ortadan kaldırma çabalarına da katkıda bulunacak" dedi.