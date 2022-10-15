  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Avrupa Enerji Komiseri, EuroAsia Interconnector projesinin “tarihi bir olay” olduğunu söyledi

» »
Kıbrıs'ı AB'nin geri kalanının enerji ağına bağlayacak EuroAsia Ara Bağlantı/Interconnector projesinin cuma akşamı Lefkoşa'daki açılışı, yetkililer tarafından “tarihi” bir olay ve kilometre taşı olarak nitelendirildi.
Avrupa Enerji Komiseri, EuroAsia Interconnector projesinin “tarihi bir olay” olduğunu söyledi

Açılış töreni,  Nicos Anastasiades, Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas ve EuroAsia Interconnector CEO'su Nasos Ktorides huzurunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti.

Proje, iki bin Megawatt kapasiteli, toplam bin iki yüz kilometreyi aşan, dünyanın en uzun denizaltı elektrik kablosuyla Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı hedefliyor.

Komiser Kadri Simson yaptığı konuşmada, Kıbrıs ziyaretini, “tarihi bir olay” olarak nitelendirdiği EuroAsia Interconnector projesinin açılış töreninden daha iyi bir şekilde sonuçlandırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Komiser, EuroAsia projesinin, Kıbrıs'ın Avrupa pazarından elektrik izolasyonunu sona erdireceği ve “Kıbrıs'ın potansiyelinden” üretilen yenilenebilir elektriğin yalnızca yerel talebi karşılamak için kullanılmayacağını, aynı zamanda kıta Avrupa'sına da akacağını ve Kıbrıs'ın Avrupa pazarındaki elektrik izolasyonunu sona erdireceği için çok çeşitli hedefleri karşıladığını söyledi.

EuroAsia Interconnector CEO'su Nasos Ktorides konuşmasında, bunun “tarihi bir olay” olduğunu, çünkü bunun “EuroAsia Interconnector elektriği için gerçekten önemli bir an” olduğunu söyleyerek, 11 yıl önce, “bu zorlu ve meşakkatli çaba başladığında” çok az kişinin bu vizyonu paylaştığını ancak bugün “bunu başardık ve büyük Avrupa ailemize, Yunanistan ve Kıbrıs hükûmetlerine içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Ktorides, elektrik ara bağlantısının uygulanmasıyla birlikte tüketicilerin elektrik faturalarında yıllık 200 milyon avro azalma sağlayacağını ve bugünkü etkinliğin, inşaat çalışmalarının başlamasına ve “dünyanın en büyük deniz altı elektrik iletim kablosunun” döşenmesine giden yolu açtığını söyledi.

Ktorides ayrıca; Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in elektrik ağları arasındaki bağlantının güvenilir bir elektrik koridoru oluşturduğunu ve Avrupa Birliği'nin “Yeşil Anlaşma” hedeflerini uygulayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Skrekas ise, "Proje, yeşil elektrik alışverişleri için çift yönlü bir otoyol inşa ederek her üç ülke için elektrik esnekliğini ve arz güvenliğini artıracak ve aynı zamanda AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını ortadan kaldırma çabalarına da katkıda bulunacak" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavroyannis, Kiriakos Miçotakis ile görüştü14 Ekim 2022 Cuma 13:16
  • Anastasiadis: “Ukrayna’ya silah göndermek niyetinde değiliz”14 Ekim 2022 Cuma 11:54
  • Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı14 Ekim 2022 Cuma 10:53
  • Rum takımlarının Avrupa maçlarında, kimliği olmayan taraftarların sahaya giriş yasağının, tüm takımlar ve maçlar için geçerli13 Ekim 2022 Perşembe 11:42
  • Maç için Güney Kıbrıs’a ilk kez geçecek olan Kıbrıslı Türkler’den KKTC doğum belgesi isteniyor12 Ekim 2022 Çarşamba 21:35
  • Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının çoğu kadın12 Ekim 2022 Çarşamba 14:32
  • Antilogos Tiyatrosuna İstanbul Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivalinden Ödül12 Ekim 2022 Çarşamba 13:29
  • Anastasiadis: Avrupa Birliği, Türkiye'ye fazla tolerans gösteriyor12 Ekim 2022 Çarşamba 13:25
  • Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında artış12 Ekim 2022 Çarşamba 10:55
  • Güney'de Taraftarlar Arasında Kavga11 Ekim 2022 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti