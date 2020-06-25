Avrupa Gazetesi yeniden yayın hayatına girdi. Afrika Gazetesi yayın hayatına son verdi.

Afrika Gazetesi logosu " Maymuncuk" nedeni ile yaşanan ırkçılık tartışmalarından sonra Gazetenin sahibi Şener Levent Afrika Gazetesinin yayın hayatına son verdi.

Levent bugün Yıl:1 Sayı:1 olarak duyurduğu AVRUPA Gazetesini yeniden yayın hayatına soktu.

Gazetenin sürmanşetinde "Sevgili maymuncuğumuza veda ediyoruz bugün… Düşünen bir eşeciğimiz var artık… Maymuncuk gibi o da Onuncu Köy mensubu… Bu işin sonunda bomba var, kurşun var, linç var diye çok uyardık onu! Dinlemedi!" yazısına yer verildi.

AVRUPA ilk sayısında Manşet olarak "Yine Başa Döndük, AH BİZ EŞEKLER" kelimelerini kullandı.