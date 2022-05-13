Avrupa Günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanında Kutlanacak

Avrupa Günü dolayısıyla yarın Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda etkinlik düzenlenecek.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 11:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris yapacak.

Açıklamaya göre, Avrupa Gençlik Yılı dolayısıyla gençlerin sesinin duyurulmasına vurgu yapılan etkinlik “Vizyonuna Ses Ver” temasıyla düzenlenecek.



Çeşitli aktiviteler ve müzik dinletilerinin yer alacağı etkinlikte kurulacak bilgi stantları aracılığıyla AB hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.