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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp altın, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu

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Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve bronz madalya elde eden Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp altın, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu

Rıza Kayaalp ve Murat Fırat'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ile birçok vatandaş, ellerinde bayrak ve çiçeklerle karşıladı.

Rıza Kayaalp: Olimpiyatlar öncesi büyük bir moral oldu

Polonya'da 10. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan  Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum, 11. kez final yaptım, 10. kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek nasip oldu. Tabii olimpiyatlar öncesi büyük bir moral oldu ve tekrardan kendimi görmüş oldum. Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk, bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta her şey bitmedi, önümüzde büyük bir organizasyon var. İnşallah hedefim orada altın madalya alıp ondan sonra devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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