Avrupa Halk Partisi Başkanı: Birleşik bir Avrupa’da bölünmüş bir Kıbrıs olamaz

Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Lefkoşa’da düzenlenen DİSİ Genel Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Bölünmüş bir Kıbrıs ile birleşik bir Avrupa asla olamaz” dedi ve Türkiye’nin önerdiği iki devleti çözümün asla kabul edilemez bir çözüm olduğuna i

Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Lefkoşa’da düzenlenen DİSİ Genel Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Bölünmüş bir Kıbrıs ile birleşik bir Avrupa asla olamaz” dedi ve Türkiye’nin önerdiği iki devleti çözümün asla kabul edilemez bir çözüm olduğuna işaret etti.

Weber, Türkiye’nin Kıbrıs’ın egemenliğine karşı saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek Avrupa Halk Partisi’nin Kıbrıs’a yönelik desteğini teyit etti.

DİSİ Kongresi’ne de değinen Weber, söz konusu kongrenin Avrupa için kritik bir dönemde yer aldığını belirterek Ukrayna’daki Rus istilasına atıfta bulundu.

Weber, “Ukrayna bir uyanma çağrısıdır” dedi ve “aynı zamanda Akdeniz ve özellikle Kıbrıs sorununu unutmamalıyız” ifadesini kullandı ve Kıbrıs’a yönelik desteğini teyit etti. “Türkiye’nin Kıbrıs’a karşı saygı göstermesini bekliyoruz” dedi.

“Türk tarafının önerdiği iki devletli çözüm asla kabul edilemez bir çözümdür” diye vurgulayan Weber, Avrupa Halk Partisi’nin Kıbrıs sorunundaki politikasının açık ve net olduğunu; Kıbrıs meselesinin aynı zamanda Avrupa meselesi olduğunu ve “bölünmüş bir Kıbrıs ile birleşik bir Avrupa asla olamaz” şeklinde konuştu.