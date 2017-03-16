"Avrupa 'hayır'da taraf tutuyor"

Çavuşoğlu, Hollanda'daki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçime katılan partiler arasında fark olmadığını söyledi. Avrupa'nın uçuruma gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak" dedi.

Antalya'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı, Protestanlar ve Katolikler arasında 17. yüzyılda yaşanan ve 30 yıl süren savaşa atıfta bulunarak şunları söyledi:

"İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz, Avrupa'yı çökertmeye başladınız. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak.

"Bu gidişle öyle. Eskiden, bundan 100 sene savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç, önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar. Farklı dinlerden oldukları için 100 yıl birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alındı, Avrupa Birliği kuruldu, Avrupa Konseyi. Şimdi tüm bunlar yok edilmeye başladı, Avrupa o eski günlere gidiyor."

Çavuşoğlu, Hollanda'da hükümet üyelerine kampanya izni verilmemesi ve sonrasında bir bakanın sınır dışı edilmesine de değinerek, "Türkiye bunun altında kalmaz, adımlarımızı attık ve göreceksiniz önümüzdeki süreçte sabredin adımlarımızı daha da atacağız" dedi.

'AVRUPA 'HAYIR'DA TARAF TUTUYOR'

Avrupa'nın Türkiye'nin güçlenmesini istemediği için referandumda taraf tuttuğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu nedenle 'hayır' kampanyası başlatıldığını belirtti.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Artık Türkiye ile nasıl ilişki kuracağınızı öğreneceksiniz, hükmedici konuşmalardan vazgeçeceksiniz. Türkiye hükmeder. Türkiye çünkü 2 milyarın da ümmetidir. O yüzden siz Türkiye'ye hükmedici konuşamazsınız. Adam gibi konuşursunuz, ricacı olursunuz. Otururuz konuşuruz, anlaşırız, iş de yaparız. Siyaset de işbirliği de yaparız. Biz her şeye varız. Yalnız bize nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz. Siz öğrenmiyorsanız biz size öğreteceğiz, itinayla öğreteceğiz. Bu kadar basit."