 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.784
  • Altın 143,604
  • Dolar 3,6416
  • Euro 3,9072
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

"Avrupa 'hayır'da taraf tutuyor"

»
"Avrupa 'hayır'da taraf tutuyor"
Çavuşoğlu, Hollanda'daki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçime katılan partiler arasında fark olmadığını söyledi. Avrupa'nın uçuruma gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak" dedi.

Antalya'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı, Protestanlar ve Katolikler arasında 17. yüzyılda yaşanan ve 30 yıl süren savaşa atıfta bulunarak şunları söyledi:

"İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz, Avrupa'yı çökertmeye başladınız. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak.

"Bu gidişle öyle. Eskiden, bundan 100 sene savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç, önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar. Farklı dinlerden oldukları için 100 yıl birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alındı, Avrupa Birliği kuruldu, Avrupa Konseyi. Şimdi tüm bunlar yok edilmeye başladı, Avrupa o eski günlere gidiyor."

Çavuşoğlu, Hollanda'da hükümet üyelerine kampanya izni verilmemesi ve sonrasında bir bakanın sınır dışı edilmesine de değinerek, "Türkiye bunun altında kalmaz, adımlarımızı attık ve göreceksiniz önümüzdeki süreçte sabredin adımlarımızı daha da atacağız" dedi.

'AVRUPA 'HAYIR'DA TARAF TUTUYOR'

Avrupa'nın Türkiye'nin güçlenmesini istemediği için referandumda taraf tuttuğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu nedenle 'hayır' kampanyası başlatıldığını belirtti.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Artık Türkiye ile nasıl ilişki kuracağınızı öğreneceksiniz, hükmedici konuşmalardan vazgeçeceksiniz. Türkiye hükmeder. Türkiye çünkü 2 milyarın da ümmetidir. O yüzden siz Türkiye'ye hükmedici konuşamazsınız. Adam gibi konuşursunuz, ricacı olursunuz. Otururuz konuşuruz, anlaşırız, iş de yaparız. Siyaset de işbirliği de yaparız. Biz her şeye varız. Yalnız bize nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz. Siz öğrenmiyorsanız biz size öğreteceğiz, itinayla öğreteceğiz. Bu kadar basit."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Milli kick boksçu pompalı tüfek ile vuruldu!16 Mart 2017 Perşembe 08:56
  • Ateist aile din dersi davasını kazandı16 Mart 2017 Perşembe 08:55
  • Müzeyyen Telli'nin katili tam bir suç makinesi çıktı!16 Mart 2017 Perşembe 08:49
  • Başbakanlık'tan yurtdışında yürütülen faaliyetlere ilişkin genelge16 Mart 2017 Perşembe 08:48
  • Muğla'da deprem16 Mart 2017 Perşembe 08:37
  • Adana'da terör operasyonu: 36 gözaltı16 Mart 2017 Perşembe 08:36
  • Ünlü iş adamına hırsızlık şoku!16 Mart 2017 Perşembe 08:35
  • Aile Bakanlığı, '81 ilde mevlit okutma' hariç hiçbir hedefine ulaşamadı16 Mart 2017 Perşembe 08:33
  • Yıllardır Evli Olduğu Kadın Erkek Çıktı!15 Mart 2017 Çarşamba 21:20
  • Protestolar devam ediyor; 40 inek Hollanda'ya geri gönderildi15 Mart 2017 Çarşamba 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti