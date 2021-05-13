  • BIST 1.441
  • Altın 498,293
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

» »
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı kullanılan aşıların genel olarak virüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantına karşı etkili göründüğünü bildirdi.
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

EMA yetkilileri, Kovid-19 salgını ve aşılamalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek son durum hakkında bilgi verdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, varyantlara ilişkin verileri incelemeye devam ettiklerini, AB içinde kullanılan aşılardan "en azından mRNA aşılarının" Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu gördüklerini söyledi.

Cavaleri, bu aşıların varyanta karşı yeterli korumayı sağlayacağını belirterek, "Viral vektör aşılarının da etkili olacağını düşünüyoruz. AstraZeneca aşısının kullanıldığı Hindistan'daki gerçek zamanlı verilerden daha fazla kanıt elde etmeyi umuyoruz." dedi.

AstraZeneca aşısının da Hindistan varyantına karış ne kadar etkili olduğunu bu sayede tam olarak anlayabileceklerini vurgulayan Cavaleri, "Genel olarak aşıların bu varyanta karşı etkili olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

EMA tarafından onaylanan ve AB içinde kullanılan aşılardan BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilenler mRNA temelli olarak biliniyor. Johnson and Johnson şirketi ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları ise viral vektör aşılar olarak tanımlanıyor.

Üçüncü doz verilmeli mi?

Cavaleri, iki doz olarak uygulanan aşıların üçüncü dozunun gerekli olup olmayacağı, gerekirse ne zaman yapılacağı konusundaki soruyu yanıtlarken de "Üçüncü doz için doğru vaktin ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz." dedi.

Bu nedenle aşı yapıldıktan sonra vücutta oluşan antikorların nasıl ve ne kadar sürede etkisini kaybettiğine ilişkin verileri incelemeye devam ettiklerini vurgulayan Cavaleri, yeterli kanıtlar toplandıktan sonra geleneksel olarak "kuvvetlendirici" bir üçüncü dozun mu yoksa varyantlara göre yeniden geliştirilmiş aşıların mı kullanılacağı konusunda karar verilebileceğini aktardı.

Cavaleri, "Bu konuda bir şey söyleyebilmek için şu an henüz çok erken. Kuvvetlendirici dozun zamanlaması konusunda bir sonuca varmada dikkatli olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hidroksiklorokin Covid hastalarının ölümüne yol açıyor mu, bilim insanları ilaç için ne diyor?13 Mayıs 2021 Perşembe 12:00
  • Prof. Dr. Levent Doğancı’dan Favipiravir açıklaması: Hiçbir Batı ülkesi, üreticisi olan Japonya dahil bu ilacı kullanmıyor13 Mayıs 2021 Perşembe 10:30
  • Hemşireler haklarını istiyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27
  • Almanya, tek dozluk Johnson&Johnson aşısını isteyen her yetişkinin olabileceğini duyurdu12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27
  • Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:26
  • Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45
  • BM raporu: Aşı Dağıtımındaki Eşitsizlik Küresel Ekonomik Toparlanmaya Tehdit, En Fazla Kadınlar Etkilendi12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
  • KTTB'den Oxford/Astra Zeneca Aşısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Açıklaması12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:18
  • 'Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim'11 Mayıs 2021 Salı 10:10
  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi11 Mayıs 2021 Salı 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti