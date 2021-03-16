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Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla

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AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan EMA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan Covid-19 aşısı AstraZeneca’nın, ‘faydalarının risklerinden fazla olduğunu’ bildirdi.

AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan EMA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 

AA’nın aktardığına göre açıklamada, ‘kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği’ gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.   

Pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, “Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor” denen açıklamada elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.

DSÖ: Aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı

İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya ve Bulgaristan da bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de “AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı” ifadesini kullanmıştı.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin, 22’sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

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