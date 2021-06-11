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Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısı için ne demişti?

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Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson aşısının yararı, riske ağır basıyor
Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısı için ne demişti?

Avrupa İlaç Ajansı EMA, kan pıhtılaşmasının Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısında "çok nadir" görülen bir yan etki olarak listelenmesi gerektiğini, ancak yararlarının hala olası riske ağır bastığını söyledi.

ABD'nin de tek dozluk Johnson & Johnson aşısı hakkındaki kararını Cuma günü açıklaması bekleniyor.

ABD, Güney Afrika ve Avrupa Birliği, nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle Johnson & Johnson şirketinin ürettiği Covid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Johnson & Johnson şirketi ise Avrupa Birliği'nde başlayan aşı dağıtımına ara vermişti.

EMA'nın güvenlik komitesi, aşıyı olanlar arasındaki kan pıhtılaşması vakalarını incelediklerini ve aşı ile pıhtılaşma arasında "olası bir bağ" bulduklarını söyledi.

'Nadir görülen yan etki'

Kuruluş, güvenlik komitesinin ürün bilgisine kah pıhtılaşmasına dair bir uyarı eklenmesine karar verdiğini kaydetti ve "Bu vakalar, aşının çok nadir görülen yan etkileri olarak listelenmeli" dedi.

Durdurulmadan önce sadece iki ülke, ABD ve Güney Afrika Johnson & Johnson şirketinin ürettiği Covid-19 aşısını yapmaya başlamış ve yedi milyon kişiye bu aşı yapılmıştı.

AB de Johnson & Johnson aşısına 3 Mart'ta onay vermiş ve 19 Nisan'da dağıtım başlamıştı, ancak henüz yapılmaya başlanmadı.

Tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşısı, normal buzdolabı soğukluğunda saklanabildiği ve Güney Afrika varyantına karşı diğer aşılara nazaran daha yüksek koruyuculuk sağladığı için uygulanması tercih edilebilir bir aşı olarak görülüyordu.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısında da benzer kan pıhtılaşması vakaları görüldüğü için aşının bazı ülkelerde kullanımı durdurulmuş ya da kısıtlanmıştı.

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